El máximo goleador en la historia de la selección mexicana no se resigna a estar fuera del Tri. Su objetivo está firme: regresar a las convocatorias del equipo nacional para retomar su récord y jugar su cuarta Copa del Mundo.

El tiempo no se detiene, la Copa del Mundo Qatar 2022 está cada vez más cerca y aunque la selección mexicana no ha asegurado su clasificación en el octagonal de la Concacaf, Javier Chicharito Hernández confía en que el Tri lo logrará y en que Gerardo Martino lo volverá a convocar a la selección mexicana.

Fue el 10 de septiembre de 2019 cuando Javier el Chicharito Hernández jugó su último partido con la selección mexicana en la derrota por 4-0 ante Argentina en el estadio Alamodome, y desde entonces Gerardo el Tata Martino no lo ha vuelto a convocar sin que los motivos se hayan hecho públicos con claridad.

A sus 33 años de edad, el delantero del Galaxy de Los Ángeles no pierde la confianza de que con sus actuaciones en la MLS volverá a la selección mexicana con la que buscaría jugar su cuarta Copa del Mundo. "Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que se tome en cuenta, como siempre me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó mi padre".

En una conversación con la Oficina de Comunicación de la MLS, Javier Chicharito Hernández comentó que su regreso a la selección mexicana será consecuencia de la entrega a su club: "Seguiré trabajando, seguiré haciendo mis esfuerzos, mi trabajo aquí en el Galaxy que es lo más importante, lo que tengo en mente que es ser campeón".

Objetivo de Chicharito Hernández con Los Angeles Galaxy

En el inicio de su tercera temporada con el Galaxy de Los Ángeles en la MLS, Javier Chicharito Hernández ya alcanzó la cifra de 20 goles y espera seguir acumulando estadísticas positivas como testimonio de su esfuerzo. "No pienso nada más día a día al despertarme, tratar de ganar puntos y yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club, si sobresales, si lo haces de la mejor manera, ya mundialmente es una herramienta para poder estar considerado en selección o no. Después son decisiones que uno no es el entrenador", dijo el delantero mexicano.