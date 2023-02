Una semana después de queel argentino Diego Cocca fuera elegido como el nuevo director técnico de la selección mexicana con miras a la Copa del Mundo 2026, el uruguayo Guillermo Almada, uno de los entrenadores que participó en el proceso, habló tras haber sido descartado.

En entrevista para Marca Claro, Guillermo Almada agradeció haber sido contemplado por los respobsables de la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales. Para el entrenador de los Tuzos del Pachuca, por ahora la selección mexicana "es un capítulo cerrado para nosotros, agradecemos muchísimo al Comité de Dueños, a (Jaime) Ordiales, a (Rodrigo Ares) de Parga, a toda la gente que nos escuchó y pensó que podíamos hacer algo importante, al club, a las autoridades, a los jugadores".

Ante los rumores que señalan que salió del Santos enemistado con Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, Guillermo Almada aclaró que "yo no tuve ningún problema en Santos, al revés, estoy agradecido de los tres años que estuvimos en la institución, nunca tuve una discusión con Alejandro (Irarragorri) de ningún tipo, por más que tuvimos alguna diferencia con algún enfoque de algún jugador. Tuvimos una convivencia muy buena, si no no se hubieran dado los resultados como se dieron. No creo que haya sido eso porque conozco a la gente que integra a la institución y sobre todas las cosas son muy buenas personas".

Tras no resultar ganador en la elección del director técnico de la selección mexicana, Guillermo Almada se mostró enfocado en el Pachuca: "nosotros pensábamos que la selección podía ser un desafío más grande y humildemente dentro de nuestra capacidad teníamos alguna idea de que podíamos ser un aporte para el fútbol mexicano. Vuelvo a insistir: las decisiones que se tomaron las apoyamos a muerte y seguimos muy felices, desarrollando el proyecto que teníamos en Pachuca. Hoy estamos enfocados pura y exclusivamente en esto conjuntamente con los futbolistas". Eso sí, el entrenador uruguayo no renuncia a dirigir en algún momento a alguna selección nacional: "No sé qué puede pasar en el futuro, sí hemos estado cerca de distintas selecciones: Uruguay, Chile, Ecuador, México, y no se han dado las circunstancias, en mi familia somos personas creyentes y los caminos de Dios son perfectos. Somos muy felices haciendo lo que habitualmente hacemos, hoy en Pachuca, veremos qué sucede en un futuro".

La postura de Guillermo Almada ante Diego Cocca

Guillermo Almada reconoció que la elección de Diego Cocca como nuevo director técnico de la selección mexicana: "me sorprendió. En el futbol se puede ganar de varias maneras, no hay una manera que prevalezca sobre la otra, pero sí tenemos ideas futbolísticas distintas. Esa sería una pregunta más para la gente que pensó en distintos perfiles de juego para definirse por uno, quizá por ahí está el secreto. En este caso con Diego somos muy distintos". La postura del uruguayo ante la designación del argentino es "Desearle lo mejor a Diego (Cocca), porque todos estamos involucrados en el futbol mexicano y si le va bien al futbol mexicano le va bien a los que lo integramos".