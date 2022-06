A Hugo Sánchez ya no le quedó de otra y ya ha manifestado de manera abierta su apoyo a Gerardo el Tata Martino como director técnico de la selección mexicana y espera que en la Copa del Mundo Qatar 2022 el Tri cumpla con una actuación memorable fuera de los pronósticos.

"Yo siempre defenderé la idea de que el director técnico tiene que ser un mexicano, y por eso es la razón que yo me he opuesto, pero ahora ya que está el Tata Martino a producto de gallina nos lo pusieron, pues habrá que apoyarlo, porque si le va bien a él, pues le va bien a la selección mexicana", dijo Hugo Sánchez en entrevista para Marca Claro.

Desde su posición actual como analista de ESPN, Hugo Sánchez no perdió de vista el funcionamiento de la selección en el último año. "Las últimas actuaciones no nos han convencido del todo, porque notamos que hace falta un estilo de juego, falta esa contundencia en cuanto al tema de ser más agresivos, el crear ocasiones de gol que no se crean muchas ocasiones claras de gol", dijo el exgoleador y manifestó su confianza en que "de aquí al Mundial se corrijan esos detalles".

Asimismo, el mundialista mexicano en 1978, 1986 y 1994, dio su pronóstico para el Grupo C de Qatar 2022 que México comparte con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. "Argentina es la favorita número uno del grupo, y nosotros los mexicanos somos el segundo favorito. Yo estoy esperanzado de que México califique a la siguiente ronda por la calidad y el talento que hay de los futbolistas mexicanos. Podemos dar la sorpresa de quedar en primer lugar de grupo, ¿por qué no? Puede ser, pero habrá que mejorar en varios aspectos", remató Hugo Sánchez.

Hugo Sánchez y el quinto partido

En caso de que se cumpla el pronóstico de Hugo Sánchez de ver a la selección mexicana en cuartos de final, habrá que esperar al rival de octavos de final que saldrá del Grupo D (Franciao, Dinamarca, Túnez y Australia). "Si no se pasa la siguiente fase, no sería nada agradable, advirtió Hugol y apuntó que "luego ya que Dios nos bendiga, porque si nos toca Francia o alguno de esos pues va a estar cañón pasar a la siguiente fase", dijo Hugol quien no habló de un quinto partido como el que él vivió como jugador en el Mundial México 1986.