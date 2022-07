A pesar de las derrotas que la selección mexicana femenil sufrió contra Jamaica y Haití en el Campeonato W Concacaf 2022, clasificatorio para la Copa del Mundo Nueva Zelanda-Australia 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y la Copa Oro 2024, Mónica Vergara, directora técnica del Tri, confía en que se aún puede lograr la clasificación.

Ubicada en el cuarto y último lugar del Grupo A sin puntos -y sin goles a favor- la selección mexicana femenil ya perdió toda posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos y la Copa Oro, pero todavía puede llegar al Mundial vía repechaje como tercer lugar del sector, pero para ello necesita una combinación de resultados.

En la conferencia de prensa previa al último partido del Grupo A de la selección mexicana contra Estados Unidos que se jugará el lunes en el estadio Universitario, Mónica Vergara apuntó que “sigo en la pelea, seguimos compitiendo, mañana tendrán conclusiones, no hemos tenido los resultado pero nos queda un partido más, enfocadas en que se vea este aprendizaje de estos dos partidos".

A pesar de que México perdió el pase a Juegos Olímpicos París 2024 -también en la selección masculina- y a la Copa Oro 204, Mónica Vergara se rehusó a hablar de fracaso: "Esta es una palabra fuerte que no estoy dispuesta a pronunciar hoy, aunque tengamos 1 por ciento de posibilidad, seré terca porque las conozco y sé que saldremos a competir, aquí me tendrán mañana dándoles la cara. Las áreas de oportunidad que hemos tenido con nuestro funcionamiento engloban muchas cosas, mi autocrítica en parte táctica me hago responsable, este trabajo que tenemos que mantener al equipo compacto, ser más agresivas con el balón, tenemos buen trato del balón, tener más posesión, más compacto en caso de perdida tener equipo compacto para tener la presión".

Lesión de Rebeca Bernal en la selección femenil

Mónica Vergara también comentó la lesión que sufrió la defensa Rebeca Bernal sufrió en el partido contra Haití. “La baja de Rebeca es por esguince cervical que sufrió en Haití, también comunicarles que tengo a 23 guerreras listas para salir a la cancha, tengo puestos doblados y jugadoras con muchísima hambre de jugar con estas estrategias".