En la actualidad, una de las grandes polémicas de la selección mexicana es que el director técnico Gerardo el Tata Martino ha relegado a Javier el Chicharito Hernández, máximo goleador en la historia del Tri, y todo parace indicar que no lo incluirá en la lista definitiva para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Una controversia similar sucedió hace más de 15 años cuando el director técnico Ricardo Antonio La Volpe excluyó de la convocatoria para el Mundial de Alemania 2006 a Cuauhtémoc Blanco quien al paso del tiempo sigue culpando al entrenador argentino de no haber estado presente.

Una versión que Cuauhtémoc Blanco ha acusado recurrentemente para explicar su ausencia en el Mundial Alemania 2006 fue que sus compañeros en la selección mexicana Oswaldo Sánchez, Rafael Márquez y Pavel Pardo hablaron con el entrenador Ricardo La Volpe para pedirle que no lo convocara.

En entrevista con el periodista David Medrano, Pavel Pardo le dio respuesta a esa idea que áun tiene Cuauhtémoc Blanco: "No sé por qué Cuauhtémoc lo dice y lo sigue diciendo, me extraña porque tú conoces a Ricardo (La Volpe). Imagínate si nosotros hubiéramos tenido ese poder de decir tú sí y tú no, en primera ¿quiénes somos? y después ¿dónde está el técnico? porque al final el técnico es el que decide. Punto. ¿Cómo nosotros le íbamos a decir no traigas a este jugador o sí trae a este jugador?". Pardo recordo con la charla que a Cuauhtémoc Blanco le falta autocrítica, sobre todo porque "no nos olvidemos de que Cuauhtémoc no quiso ir a la Confederaciones, entonces cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos. Creo que eso pasa en México, nosotros tenemos actos que tienen consecuencias y tenemos que asumir la responsabilidad. Ese autoanálisis o esa autocrítica no la hacemos, y siempre decimos que el técnico tiene la culpa, que el club tiene la culpa, los directivos tienen la culpa. Como jugador hay que hacer un autoanálisis".

Javier Aguirre no llamó a Pavel Pardo al Mundial de 2002

Para la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, Pavel Pardo vivió una situación similar ya que el director técnico Javier Aguirre no lo incluyó en aquella selección mexicana. "Al principio estaba molesto con el Vasco, y al final tuve que decir esta responsabilidad es mía, de nadie más, entonces ¿qué hice? Me fui a mis bases, y nunca le dije nada al Vasco y mira que hemos estado juntos en pláticas, y fue su decisión. Punto. Y también es válido que el técnico diga estos juagdores me gustan más que este. En Alemania aprendí que el técnico tiene un valor en muy importante en el club o en este caso en la selección".