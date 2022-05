Después de haber hecho pública su decisión de elegir a la selección mexicana por encima de las de Canadá e incluso la de Inglaterra, Marcelo Flores tendrá contacto con los jugadores titulares del Tri de cara a los partidos de preparación para la Copa del Mundo Qatar 2022 y el inicio de la Nations League de la Concacaf, entre ellos Jesús el Tecatito Corona.

Marcelo Flores ya tuvo la oportunidad de jugar dos partidos con la selección mexicana, lo hizo como jugador de relevo ante Chile y Guatemala, pero como parte de representativos alternativos convocados por Gerardo el Tata Martino porque fueron partidos que se jugaron fuera de Fecha FIFA.

En la convocatoria de 34 jugadores que Gerardo el Tata Martino confeccionó para los partidos amistosos y de la Nations League aparecen los jugadores habituales, entre ellos Jesús el Tecatito Corona quien dio sus comentarios sobre el talentoso Marcelo Flores: "Lo conozco poco, pero lo que he visto es diferente, tiene cosas, esperemos y pueda sumar al equipo".

En entrevista para Fox Sports, Jesús el Tecatito Corona admitió que para la selección mexicana se ha tornado "difícil" en el estadio Azteca y aceptó que el Tri tiene que sacarse de encima las críticas generadas por el octagonal y despertar la confianza en que pueden trascender en la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Tal vez por el cierre de la clasificación que tuvimos, porque fue muy apretada, pero también por los números, porque si uno no realiza asistencias o no mete goles lo van a cuestionar. Y está bien, no pasa nada. Uno lo que quiere es ayudar a la Selección y a su equipo", dijo Jesús el Tecatito Corona. "Es lo mental, porque la calidad está ahí, lo hemos visto con partidos históricos que ha hecho la selección y creo que va un poco por ahí; esperemos trabar bien, no comer ansias, porque yo creo que no gana".