El entrenador de México es cuestionado por no darle minutos a un joven.

Después de perder con Venezuela en la segunda jornada, la Selección Mexicana estaba obligada a ganarle a Ecuador para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024.

Sin embargo, el Tri empató 0-0 con la Tricolor y quedó eliminada en la Fase de Grupos de la competición. Es un golpe duro e inesperado para el ciclo de Jaime Lozano, quien volvió a sumar una nueva decepción tras la final perdida con Estados Unidos en la Nations League.

Luego de lo sucedido, el entrenador de México comenzó a ser duramente criticado por la eliminación del Tri. Jaime Lozano no llamó a referentes como Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Henry Martín porque supuestamente le iba a dar minutos a jugadores más jóvenes.

No obstante, esto no sucedió y varios chavos se quedaron sin jugar. Uno de los principales que exigió la afición es Marcelo Flores, el extremo y figura de Tigres UANL, quien no sumó minutos en la Copa América 2024.

El joven de 20 años convirtió 6 goles en 18 partidos disputados con los Felinos en la primera mitad de 2024 y, pese a que se suponía que el torneo sería utilizado para darle minutos a los chavos, con Marcelo Flores esto no sucedió y por eso Jaime Lozano fue criticado ferozmente.

Las críticas de los aficionados a Jaime Lozano por no darle minutos a Marcelo Flores

