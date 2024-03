Marcelo Flores es un jugador importante para Tigres UANL, y no hay dudas al respecto. Sin ir más lejos, ahora mismo se encuentra en plena racha goleadora, lo cual seguramente tenga a Robert Siboldi muy contento. Y mientras el joven de 20 años se sigue afianzando en el equipo, reveló confesó quién ha sido su gran apoyo en el club.

En los últimos dos partidos del equipo, Flores se dio el lujo de convertir tres goles. Dos de ellos fueron en el último juego ante Mazatlán, mientras que el restante se dio ni más ni menos que en el juego de Concachampions ante Orlando City. Es por eso que es innegable su buena forma actual.

Sin embargo, lo cierto es que Marcelo no la ha tenido fácil en todo momento, sino que también ha tenido que atravesar tiempos complicados. Y precisamente, el propio jugador reveló que hubo una figura principal que lo ayudó a sobrepasar esos momentos.

Marcelo Flores resaltó el apoyo de Siboldi en Tigres UANL

“Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros y de Siboldi, que siempre me respaldaba cada vez que algo malo pasaba. Siempre intento ser mejor”, resaltó el joven futbolista de 20 años en rueda de prensa previa al encuentro de este viernes frente a Puebla.

Sin embargo, y a pesar de que resaltó al DT, los referentes también ocupan un rol clave: “Siempre escucho cuando me hablan. Cada vez que me equivoco o me enojo, porque a veces es difícil no jugar, siempre me platican cosas para mantenerme bien. Siempre me ayudó mucho porque me pone la cabeza en buen nivel”.

Y ya para cerrar, Marcelo Flores concluyó: “Estoy contento la verdad. Siempre he trabajado muy duro y lo sigo haciendo. Tenga minutos o no, estoy haciendo lo mejor y cada minuto hay que aprovecharlo”. Precisamente, Siboldi le está dando cada vez más oportunidades, y él las está aprovechando.