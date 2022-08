Selección mexicana: declaraciones de Alexia Villanueva y Ana Galindo tras victoria ante Alemania en Mundial femenil sub 20

En la historia de la selección mexicana, el martes 16 de agosto de 2022 se escribió una de sus páginas más memorables con el triunfo que el Tri femenil logró ante Alemania en la fase de grupos de la Copa del Mundo sub 20 que se juega en Costa Rica, y que valió para avanzar a cuartos de final.

"Hoy demostramos que somos un equipo que no va a bajar los brazos, no importa la adversidad, estamos ahí presentes y levantando la mano", dijo Ana Galindo, directora técnica de la selección mexicana femenil sub 20 quien llegó al cargo como remplazo de Maribel Domínguez a escasas semanas del Mundial.

En entrevista para TUDN, Ana Galindo comentó que este resultado contra Alemania "son el tipo de partidos que te cambian la vida y que además te llevas para siempre", respecto a la autora del gol del triunfo, Alexia Villanueva, la entrenadora comentó: "Alexia representa el equipo, lo que hizo todo el equipo y ella lo puso de manifiesto desde el primer minuto, desde el partido contra Colombia yo creo que merecía gol y hoy se corona con éste, que nos da el pase". Y respecto al posible rival en cuartos de final, garantizó que "mi trabajo ha sido apuntalar lo que se tenía y construir sobre de eso, con confianza, sobre todo que ellas se sintieran seguras. Venga Brasil o venga España vamos a competirles de tú a tú".

Por su lado, Alexia Villanueva, delantera del Santos femenil, habló para TUDN de la actitud con la que la selección mexicana femenil sub 20 afrontó el partido contra Alemania: "Estábamos convencidas, era un partido de matar o morir, estábamos enfocadas, con mucha confianza de que sabíamos que somos un gran equipo que lo veníamos trabajando y que al final se vio reflejado en la cancha y se logró el objetivo. La confianza nunca se perdió. No importa, el rival que nos pongan en frente, vamos a dar con todo. México ya dio un golpe de autoridad y sabemos que vamos a levantar esa Copa".

Gol de Alexia Villanueva contra Alemania

Alexia Villanueva también habló de su valiosa anotación contra Alemania: "es el gol más importante en mi carrera, hace un año no me imaginaba estar aquí, pero estoy agradecida con Dios de esta oportunidad y más de este gol que le ha ayudó a mi equipo a pasar a cuartos de final".