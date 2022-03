A sus 36 años de edad, hay Francisco Guillermo Ochoa para rato, tanto para el arco de la selección mexicana como para el del América o el club que cuente con sus servicios, así lo consideró el exportero de las Águilas Adrián Chávez quien vaticinó con su sucesor puede jugar dos Mundiales más.

Francisco Guillermo Ochoa estaba por cumplir los 21 años cuando fue convocado a su primera Copa del Mundo, la de Alemania 2006 en la que no jugó, tampoco lo hizo en Sudáfrica 2010, la segunda; su debut en el Mundial se dio Brasil 2014 casi con 29 años y también atajó en Rusia 2018 a punto cumplir los 33.

El portero mexicano está cerca de ingresar en Qatar 2022 al club de los futbolistas con cinco Copas del Mundo y Adrían Chávez considera que está en condiciones de llegar a una sexta Copa del Mundo, en 2026. “Tiene 36 años, le restan todavía los años que él quisiera jugar y a un muy buen nivel, te puedo asegurar y espero que pudiera alcanzar el otro Mundial porque tendría 40 años, estaría en plenitud".

En entrevista con Récord, Adrián Chávez Ortiz le quitó validez a las opiniones de los detractores de Francisco Guillermo Ochoa. "Me da risa cuando empiezan a decir que ya va en decadencia, que ya tienen que cambiar de portero en el América. Si él quisiera podría alargar cuatro, seis o no sé cuántos años más, mientras él mentalmente no se canse como me pasó a mí. El día que me llegó el cansancio a la mente, por más que tú quieras, ya el futbol ya no es tu pasión, el futbol ya no es tu trabajo, ya no quieres entrenar, ya no quieres concentrarte, ya no quieres viajar y ahí es cuando uno decide retirarse. Ojalá Memo perdure más tiempo porque creo que se necesita, creo que los porteros jóvenes que ahorita están comenzando y están empezando a trabajar bien, sí les veo todavía muchas deficiencias y mucho trabajo para poder tomar esa batuta, con todo respeto para los demás chicos que están ahorita empezando, todavía les falta mucho por delante".

Futbolistas presentes en cinco Mundiales

En la historia de las Copas del Mundo hay cuatro futbolistas que han participado en cinco ediciones: primero fue Antonio Carbajal desde Brasil 1950 hasta Inglaterra 1966, seguido del alemán Lothar Mattaus desde España 1982 hasta Francia 1998, después fue Gianluigi Buffon desde Francia 1998 hasta Brasil 2014 y por último Rafael Márquez desde Corea-Japón hasta Rusia 2018.