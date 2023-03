Uno de los llamados más esperados en la primera convocatoria del argentino Diego Cocca como director técnico de la selección mexicana fue el de Santiago Giménez quien apenas unos meses atrás se perdió la Copa del Mundo Qatar 2022 por decisión del entrenador Gerardo el Tata Martino.

Mientras Santiago Giménez está brillando en su primera temporada en el futbol europeo con el Feyenoord tanto en la Eredivisie como en la Copa de los Países Bajos y la Europa League, desde México su padre Christian el Chaco Giménez sigue con especial atención su desempeño.

"Nosotros estamos felices por la convocatoria de Santi", dijo el Chaco Giménez para ESPN. "No sé si es justo o si era necesario; lo único que te puedo decir es que estamos al pendiente cada vez que sale una convocatoria y creo que Santi también. Él está feliz; siempre que sea llamado a la selección mayor, para él es un orgullo. Lo vamos a ver acá en México y eso me pone muy contento también".

A pesar de que Santiago Giménez está recibiendo elogios por su labor con el Feyenoord, su padre Christian Giménez le pide mesura: "Él debe seguir teniendo un crecimiento y también saber que se le presenta una oportunidad en la selección, donde tampoco ha jugado muchos partidos".

El Tata Martino y Qatar 2022 quedaron atrás

Christian el Chaco Giménez aseguró que su hijo Santiago y quienes le rodean ya superaron el momento amargo de no haber recibido del director técnico Gerardo el Tata Martino la convocatoria para la Copa del Mundo Qatar 2022: "Obviamente, que fue difícil en su momento. Es un tema cerrado también".La realidad es que ya pasaron un par de meses y él, con mucho sacrificio, con mucha dedicación, dio vuelta a todo lo que estaba viviendo. Entendió también los motivos por los cuales no fue a ese Mundial, que fueron decisiones técnicas del entrenador, y ya está. Son decisiones del entrenador y son decisiones que uno tiene qué tomar, y nada más. Lo entiendo, hemos hablado con Santi de ese tema y nada, no es entender lo que dijo el Tata; son sus decisiones, por eso él estaba en ese cargo, y nada más".