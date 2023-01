Cuando un futbolista se encariña con el país, lo más frecuente es escuchar que no vería con malos ojos representar a la Selección mexicana, existiendo cualquier cantidad que se postularon o incluso lo consiguieron.

Juan Dinenno arribó al futbol mexicano para el Clausura 2020. Tres años después, buena parte de la afición de Pumas lo estima, conscientes de todos los goles que ha aportado a partir de su llegada al cuadro del Pedregal.

Desde hace algunos meses, el Comandante había dejado claro que no pensaba representar al futbol mexicano, existiendo una probabilidad de que cambiara de parecer con el paso del tiempo. Sin embargo, ha vuelto a declarar que está fuera de sus pensamientos.

“No lo he pensado, tengo un hijo mexicano, llevo tres años en el país, siento que es un país lleno de oportunidad, con desigualdades sociales en el resto del continente. No pienso llegar a la Selección, es un proceso muy largo. No lo pienso, no porque no me gustaría, ¿A quién no le gustaría jugar en una Selección? Sino porque no es tiempo”, dijo en charla con W Deportes.

Dinenno hizo énfasis en que descarta la naturalización por priorizar su desempeño con Universidad Nacional: “No es algo en lo que esté pensando realmente, estoy muy enfocado en mi club la verdad, estoy muy agradecido primeramente a los Pumas y en segundo al país, porque desde que llegué me he sentido como en casa”.