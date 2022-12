La Copa del Mundo de Qatar 2022 es una herida que aún está muy abierta en la Selección Mexicana debido a que fueron eliminados en fase de grupos, resultado que no se daba desde hace ocho mundiales. Por otra parte, quien mostró su dolor por la eliminación fue Carlos Acevedo, portero que marcó en qué sectores deben darse los cambios para que el futbol nacional de un salto de calidad.

Lo sucedido en el último mundial fue la corona que le faltaba al constante fracaso ha tenido la gestión de Yon de Luisa en la Federación Mexicana de Futbol. Esta decepción se da luego de los malos resultados en el Tri Sub-20, no clasifiaron al mundia y a los Juegos Olímpicos de París 2024, y de perder dos finales ante Estados Unidos, por Copa Oro y en Liga de Naciones de la Concacaf.

Debido a esto, son muchos lo que piden a gritos un cambio profundo en el manejo del futbol para que se de un salto de calidad importante. Quien se sumó a estas voces fue Carlos Acevedo al marcar que siempre va a apoyar todo lo que ayude a mejorar el futbol mexicano y mencionó que tres sectores deben cambiar para que una mejor representación en mundiales.

“Con tristeza de que no haya podido México avanzar. Lo que quería era que les fuera bien. Estuvieron muy cerca, por eso te quedas con esa sensación amarga", comenzó el portero de Santos Laguna, según lo informado por Marca Claro. Yagregó: "Si los cambios son para mejorar el futbol mexicano, adelante; tema directivos, jugadores y prensa".

Por otro lado, el portero de Santos Laguna habló de la posibilidad de emigrar y que no tendría problemas en sacrificar la parte económica. “Si me lo preguntas a mí, tendría que ser un proyecto serio, deportivo, y sí pudiera sacrificar un poco la parte económica. Me encantaría ir a un proyecto serio, donde pudiera poner en alto el nombre de México", comentó.

Y añadió que "Siempre y cuando pueda haber una oportunidad. Es un sueño mío de poder jugar en Europa, pero hay que ser realistas. Hoy estoy en Santos Laguna, estoy muy feliz con lo que estoy viviendo, enfocado en poder superar lo que hicimos el torneo pasado. Aquí estamos trabajando al máximo".