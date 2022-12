En Qatar 2022, México volvió a quedar a deber luego de que haya sido eliminado del mundial a pesar de que haber derrotado a Arabia Saudita por 2-1. Por otro lado, tras la eliminación quien habló con los medios de comunicación fue Guillermo Ochoa que lanzó munición pesada contra la Federación Mexicana de Futbol y exigió cambios.

Lo finalmente sucedió en el día de hoy fue consecuencia de lo que ha sucedido en los últimos años con el Tri a nivel internacional. La cadencia de gol, la falta de juego y los errores defensivos no solo es culpa de Gerardo Martino, sin dudas el gran culpable de este fracaso, y del nivel de los jugadores.

Por otro lado, Guillermo Ochoa soportó las críticas que recibió, pero también lanzó un mensaje a la FMF y exigió cambios. “Creo que por un resultado no puedes juzgar si se está avanzando o se está retrocediendo. Hay cosas buenas que se están haciendo, hay que mantenerlas y las que no mejorarlas. Yo creo que sería un error, y es un error que nos pasa cada cuatro años, decir ‘oye, el ciclo se acabó y hoy empiezas de cero’. Creo que ese es uno de los errores que por experiencia me ha tocado vivir. Hay jóvenes que jugaron su primer mundial”, expresó Memo Ochoa post en lo que es un claro apoyo para el Tata Martino.

Y agregó: “Hay jóvenes que ganarán experiencia y que habrá que mantenerlos y llevarlos para el próximo mundial porque no va a ser sencillo. No se va a jugar eliminatoria, se va a jugar solamente Copa Oro que todos sabemos el nivel que tiene. Ojalá que podamos conseguir el poder ir a jugar a la Copa Asia, la Copa América. Jugar solamente los amistosos en Estados Unidos no nos va a beneficiar y así como eso muchas cosas como el torneo local”.

Por último, destacó que hay que mantener lo que está bien y marcó todas las selecciones se preparan de otra manera. “Hay cosas buenas, no hay que desechar todo, hay gente con talento que va a tener que apretar porque cada vez se complica más a nivel mundial, hay selecciones que cada día se preparan más como Arabia", finalizó Guillermo Ochoa.