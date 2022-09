Avanza la cuenta regresiva para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, y el entrenador Gerardo Martino continúa trabajando para elaborar la nómina final de la Selección Mexicana de Futbol. Muchos son los futbolistas que tendrían su lugar asegurado y otros tantos los que aún se ilusionan con ocupar las plazas disponibles.

Uno de los futbolistas que más se ha valorizado en el último tiempo es Santiago Giménez, transferido recientemente desde el Cruz Azul para comenzar a vivir su sueño europeo en el Feyenoord de los Países Bajos. Pensando en la justa mundialista, el delantero vaticinó que el equipo nacional dará una sorpresa.

"La veo muy bien. Vamos a sorprender en este Mundial, tenemos una Selección muy buena, con mucho talento, nuevas caras, y siento que hay un buen grupo que puede hacer historia", declaró el Chaquito en diálogo con TUDN.

Consultado por sus posibilidades de integrar la lista del Tata Martino para la Copa del Mundo, el Bebote dejó en claro que es su gran sueño estar en Qatar 2022 y también representa su objetivo personal, aunque no depende de él la decisión final.

"Todo jugador sueña con estar en un Mundial, hoy en día es mi objetivo. Sería un sueño poder estar ahí y voy a trabajar para lograrlo. Si no se da lo único que quiero hacer es dar todo de mí y que no quede en mí el no estar", dijo Santi.