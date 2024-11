Tigres UANL comenzará su camino en la Liguilla del Apertura 2024 enfrentando a Atlético San Luis. Sin lugar a dudas, se tratará de una etapa especial para el conjunto felino, y no solo por lo deportivo. Resulta que el actual torneo puede representar para muchos de sus emblemas uno de los últimos con la playera del club.

En ese sentido, uno de los futbolistas que genera incertidumbre es Guido Pizarro. Resulta que el argentino está ingresando en sus últimos meses de contrato, y existe gran incertidumbre con respecto a su futuro. Es por eso que el actual Apertura 2024 es un torneo especial para él.

Guido Pizarro palpitó la Liguilla del Apertura 2024 con Tigres

Antes de tener que enfrentar a Atlético San Luis en cuartos de final, el argentino brindó declaraciones en rueda de prensa. Allí habló sobre lo que representa disputar una Liguilla, aunque también dio indicios de que el actual torneo puede ser uno de sus últimos con Tigres UANL.

El argentino buscará un título con Tigres UANL (Imago7)

“Nuestra historia va más allá de un resultado o de si salimos campeones o no. El legado que tratamos de dejar va más allá del resultado. Independientemente de que logremos o no el objetivo, y sigamos o no acá, mi objetivo es que el club siga compitiendo más allá de los que estén. Si será la última o no, no lo sabemos”, comentó inicialmente.

A continuación, añadió: “Cada vez que tengo que disputar una Liguilla trato de disfrutarla mucho, porque uno no sabe cuándo la vuelve a jugar. La tomo como una oportunidad de seguir compitiendo y hacerlo de buena manera. Vamos a hacer las cosas bien para darle una alegría a la gente”.

“Me centro en lo que tenemos que hacer partido a partido y después el camino irá marcando a dónde lleguemos. Ojalá que esa ilusión que tenemos nosotros la tenga la gente”, concluyó Guido. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Pizarro genera ilusión en la afición de Tigres UANL.