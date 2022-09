El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y crece el interrogante respecto a quienes serán los 26 convocados por Gerardo Martino. Se espera que la lista contenga al menos tres centrodelanteros, para los cuales, en principio, hay cuatro grandes candidatos: Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martin y Santiago Giménez.

Jiménez y Funes Mori han sido los predilectos del Tata a lo largo de todo el ciclo, pero en ambos casos, ninguno llega con el rodaje ideal de cara a la cita mundialista, debido a respectivas lesiones. Mientras tanto Martin y Giménez hacen fuerza a base de goles y buenas actuaciones. Sin embargo, Victor Manuel Vucetich considera que el Mellizo llegará sin problemas a Qatar, además de respaldar sus condiciones.

"Para mí es un gran jugador, un gran centrodelantero. Eso no me cabe la menor duda, siempre lo he exteriorizado, no porque esté conmigo. Yo siempre he dicho que es uno de los mejores delanteros del futbol mexicano, y eso que yo también lo he sufrido como rival", elogió Victor Manuel Vucetich a Rogelio Funes Mori, quien este torneo apenas ha podido sumar 716 minutos.

Por otro lado, Vucetich descartó que los problemas físicos puedan impedirle a Funes Mori llegar bien al Mundial: "Hoy ha tenido la situación de esta lesión, cosa que de acuerdo con el proceso y el tiempo que le queda para estar con la Selección, por supuesto que se va a recuperar sin problema alguno. Creo que pueda llegar muy bien al Mundial", aclaró el Rey Midas.

Más elogios para Funes Mori

A la espera de que se resuelva si Funes Mori podrá estar o no en la última jornada ante Pachuca, Vucetich dejó en claro que tiene en alta estima a su goleador: "Tiene oficio y experiencia, por lo general toma buenas decisiones. Entonces por ese lado creo que también la participación de Funes Mori la puede cumplir en la cancha", manifestó el estratega.