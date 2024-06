Luego de la derrota por 3-2 ante Brasil en Texas, la Selección Mexicana finalizó sus encuentros preparatorios para la Copa América de Estados Unidos. Ahora, el conjunto de Jaime Lozano puede pensar de manera total en lo que será su debut en el certamen continental ante Jamaica, equipo al que enfrentará el 22 de junio en Houston.

Apuntando a dicho partido, vale destacar que los Reggae Boyz sufrirán la ausencia de quien acaso sea su máxima figura. Se trata de Leon Bailey, delantero del Aston Villa inglés, el cual develó los motivos por los que no defenderá los colores de su selección y encendió la polémica por las críticas hacia su Federación.

Leon Bailey lanzó críticas hacia la Federación de Jamaica. (Imago)

En charla con el podcast “Let´s Be Honest”, el futbolista afirmó: “No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Recibes toda la información de tu vuelo a las 23 horas. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un dólar de la Federación”.

Incluso, el atacante de 26 años comentó que “ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta”. Y complementó: “Esto es ridículo, cuando voy allí realmente siento que no saben lo que tienen que hacer”.

Vale destacar que Bailey disputó 28 encuentros con la selección mayor de Jamaica y convirtió cinco goles. Uno de ellos se lo hizo a México en el marco de un 1-1 por la tercera fecha del Grupo A de la Concacaf Nations League 2022.

El camino de México en la fase de grupos de la Copa América 2024

Tal como se consignó anteriormente, la Selección Mexicana jugará su primer partido en la Copa América ante Jamaica el 22 de junio en el Estadio NRG de Houston, Texas, a las 19:00. Posteriormente, cuatro días más tarde, el conjunto de Jaime Lozano se enfrentará ante Venezuela en Inglewood, California, también desde las 19:00. Finalmente, el conjunto nacional se medirá contra Ecuador en Phoenix, Arizona, el 30 de junio a las 18:00.

México compartirá el Grupo B de la Copa América con Jamaica, Venezuela y Ecuador. (Imago)

Cabe destacar que los dos primeros equipos de cada una de las cuatro zonas se clasificarán a los cuartos de final, instancia en la que comenzarán los partidos a eliminación directa.