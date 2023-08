Hace no mucho tiempo, Jaime Lozano asumió el rol de técnico interino de la Selección Nacional de México. En aquel entonces, su postura respecto a los jugadores naturalizados en el Tri no parecía del todo positiva.

Sin embargo, ahora que tiene un lugar fijo en el banquillo, ha decidido cambiar su perspectiva. El nuevo timonel de la Selección nacional, habló al respecto de incluir jugadores naturalizados en el equipo.

¿Qué dijo Jaime Lozanos acerca de los mexicanos naturalizados?

Lozano ha sido claro en su mensaje: “La selección, no me parece, es de todos, todos somos mexicanos, no hay mexicanos A, B”. Esta declaración refuerza la idea de que cualquier jugador que sienta un fuerte compromiso con México y esté en su mejor momento tiene un lugar en la selección.

El estratega añadió: “Eso que quede muy claro desde hoy, que el que esté en mejor momento y sea mexicano, va a tener sus oportunidades y las posibilidades de venir y brindar su mejor futbol y disfrutar de la selección”.

¿Julián Quiñones podría ser convocado a la Selección mexicana?

Entre los jugadores naturalizados que podrían beneficiarse de esta nueva postura se encuentra Julián Quiñones. El futbolista está en proceso de obtener la ciudadanía mexicana y ha demostrado un alto nivel de juego en los últimos torneos.

Su inclusión en el Tri podría ser una realidad en un futuro cercano si sigue manteniendo su rendimiento. Sin embargo, aun no hay confirmación alguna.

Una visión inclusiva para el futuro del futbol mexicano

La postura de Jaime Lozano refleja una visión más inclusiva para el futbol mexicano. Al abrir las puertas del Tri a todos los jugadores que se sientan mexicanos y estén dispuestos a darlo todo por la camiseta, se busca fortalecer el equipo y aprovechar al máximo el talento disponible.

Solo el tiempo dirá si esta decisión traerá los resultados esperados en el campo de juego.