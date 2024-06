Tan solo restan unos días para que la Selección Mexicana juegue su primer partido en la Copa América 2024, el cual será el próximo sábado 22 de junio a las 19:00hs frente a Jamaica en el NRG Stadium de Houston.

El Tri viene de perder con Uruguay y Brasil en los últimos dos amistosos antes del torneo. Estos resultados generaron críticas al equipo y a sus jugadores; en este sentido, uno de los que viene recibiendo cuestionamientos desde hace tiempo es Santiago Giménez.

Jaime Lozano decidió no llamar a Henry Martín para la Copa América, por lo que el futbolista del Feyenoord será el delantero centro titular de México. Sin embargo, algunos critican el nivel de Santi Giménez en el Tri y Chaco, su padre y ex jugador, salió a defenderlo.

‘Chaco’ defendió a Santi Giménez de las críticas en la Selección Mexicana

“Todos ponen 15 partidos y dos goles, pero de esos 15 partidos tiene 593 minutos y de eso no habla mucha gente porque todo el mundo le tira: ‘15 partidos del 9 de la Selección’, sí bueno, pero son 593 minutos, seis partidos”, comentó Chaco Giménez en el programa La Última Palabra de FOX Sports.

Santi Giménez junto a Chaco y su madre (Fuente: @sant.gimenez)

“Si recibe o no (la oportunidad) al final es merecido, él estuvo buscando eso, después lo tiene que demostrar y eso ya depende del jugador y eso está bien; más allá de que sea mi hijo, él hizo méritos para estar en la Selección, ahora lo tiene que demostrar, no solamente es lo que haces en el club, sino en la Selección también”, agregó el padre de Santi Giménez.

Por último, el ex futbolista y ahora comentarista habló sobre las críticas de ex jugadores hacia su hijo: ”Yo escucho mucho que hablan otros exjugadores, que hablan y le tiran y la verdad que no me sorprende, pero pareciera que hacer 50 goles en Europa es ‘te regalaron eso’, y no, déjenlo al chico, ese es el gran problema que somos tan negativos y los mismos exfutbolistas mandamos el mensaje”.