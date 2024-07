La continuidad de Jaime Lozano al frente de la Selección Mexicana ya no es una incógnita sino una garantía, decisión comunicada ya públicamente por los propios mandatarios de la Federación Mexicana, que otorgaron todo su respaldo al entrenador para lo que viene por delante.

Sin embargo, más allá de no tener dudas en torno a ‘Jimmy’ como líder del proceso rumbo al Mundial 2026, los principales directivos del futbol mexicano evalúan la posibilidad de sumar un auxiliar al cuerpo técnico del ‘Tri’, que pueda sumar más herramientas al equipo de trabajo.

Numerosos nombres han trascendido en los últimos días en los medios; sin embargo, ninguno de ellos ha sido confirmado en forma oficial. En estas circunstancias, hubo un DT que levantó la mano para acompañar a Lozano en los dos años restantes rumbo a la Copa del Mundo.

Se trata de Mario Carrillo Zamudio, ex estratega de cinco equipos de la Liga MX, y que tuvo varios pasos por el Seleccionado Nacional justamente como asistente técnico, siendo mano derecha en los procesos junto a Manuel Lapuente, Gustavo Vargas y Javier Aguirre.

“No me han buscado, hasta ahorita, pero estoy para ayudar; depende cómo y de qué, de muchas cosas, pero estoy para ayudar, claro que sí. No me importaría ser el ‘segundo’ de Jaime“, afirmó con convicción el ex entrenador, en conversación con el panel del programa Fútbol Picante de la señal televisiva de ESPN.

Además, señaló que siempre respaldó a Lozano y que coincide con la necesidad de que pueda contar con un ayudante.“En todos los partidos de la Selección dije que me gustaría fortalecer a Jimmy con un buen asesor, me preguntaban si me gustaría cambiarlo y yo decía ‘en eso no me meto, pero sí necesitaríamos fortalecerlo con alguien capaz y de su confianza‘”, agregó el estratega que estuvo al mando de Puebla, Club América, Cruz Azul, Tigres UANL y Pumas UNAM.

El ex director técnico, hoy a sus 68 años, no dirige oficialmente hace más de diez años, pero siempre estuvo cerca de los acontecimientos del seleccionado e involucrado en las cuestiones que rodean a México. ¿Lo tomarán en cuenta como candidato?

