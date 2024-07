Javier Aguirre será el conductor de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026, y no estará solo, sino que lo acompañará Rafa Márquez. Y en medio de la sorpresa por la llegada de este último como auxiliar, Mario Carrillo sorprendió al oponerse a colaborar con el nuevo entrenador.

Luego del fracaso de México en la Copa América 2024, la FMF decidió ponerle fin al proyecto de Jaime Lozano. Inmediatamente se conoció que Aguirre era el elegido para suplirlo, a lo cual posteriormente se añadió la incorporación del histórico defensa al cuerpo técnico.

Mario Carrillo rechaza la idea de auxiliar a Javier Aguirre

Durante el programa televisivo ‘Futbol Picante’, Mario Carrillo, ex entrenador de diversos clubes de la Liga MX, y campeón con América en 2005, rechazó la eventual idea de ser ayudante técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana rumbo a 2026.

“No me necesita, ni yo lo necesito, ni quiero, ni me interesa en absoluto ser segundo. Como número uno, con mucho gusto y estoy esperando mi oportunidad. Pero como segundo de Javier no me interesa para nada, ni quiero. Ni me necesita ni yo a él”, afirmó Carrillo con contundencia.

Por supuesto, esta declaración no pasó desapercibida ni mucho menos. Pese a que el puesto de auxiliar ya tenga dueño, Mario dejó en claro que no le interesa en absoluto ser auxiliar de Javier Aguirre. Sin embargo, la respuesta sería diferente en caso de que tuviera la posibilidad de ser el entrenador del Tri.

Los clubes de Mario Carrillo como entrenador

1999-2001: Puebla

2002: América

2003: Cruz Azul

2003: Puebla

2004-2005: América

2006-2007: Tigres UANL

2008: Puebla

2012: Pumas UNAM

