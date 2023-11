La Selección Mexicana se prepara para recibir este martes, 21 de noviembre, a Honduras, por la revancha de los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Este será un partido trascendental de cara al futuro del combinado nacional. ¿La razón? Se juega el boleto hacia la Copa América 2024.

Cabe recordar que en el encuentro de ida, la selección hondureña se impuso ante su público por 2-0, por lo que obliga al Tri a reaccionar y remontar la serie. Los cuatro semifinalistas, que disputarán el Final Four en 2024, clasificarán directo a la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Por otra parte, aquellos países que queden eliminados en los cuartos de final, jugarán un repechaje para intentar jugar la competición continental mediante esa vía.

En la previa a este encuentro de vital importancia, Santiago Giménez, delantero figura del Feyenoord de Países Bajos, habló y le dejó un comentario y mensaje a sus compañeros del plantel.

¿Qué mensaje dejó Santiago Giménez a sus compañeros?

Antes del duelo, Giménez habló en conferencia de prensa y dejó comentarios sobre el plantel de la Selección Mexicana: “Creo que faltó actitud. Si bien sabemos que tenemos jugadores de calidad, creo que la actitud es lo primero que la Selección Mexicana debe mostrar. Así lo dicta la historia, así lo dicta este país y así es como lo quiere la afición“.

Luego, detalló: “Somos jugadores muy jóvenes que tenemos que ir agarrando experiencia, el roce en Centroamérica que parece fácil pero es muy difícil jugar. Lo primero que se tiene que poner a partir de mañana es empezar por la actitud y de ahí solito van a empezar a salir las cosas“.

La importancia del estadio Azteca, según Giménez

La revancha se jugará en el mítico estadio Azteca, y el delantero ex Cruz Azul habló de la importancia de este: “He venido como aficionado y siempre me ha tocado un estadio Azteca lleno cuando viene la Selección. Me ha tocado un estadio donde los 90 minutos se apoyan y estoy seguro que así será con Honduras. Quiero que la gente sepa que son una gran motivación para nosotros y creo que todos juntos podemos hacer algo“.