El ex entrenador del Tri no se mostró de acuerdo con la hipotética llegada del Vasco como asesor de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre se despidió de la dirección técnica de Mallorca luego de la finalización de LaLiga, certamen en el que su ahora ex equipo derrotó a Getafe como visitante por 2-1. Esta situación generó el rumor de que el Vasco podría ser contratado como asesor en la Selección Mexicana.

Uno de los que no se mostró de acuerdo con esta idea fue Miguel Herrera. El ex entrenador del Tri volvió a referirse al tema luego de manifestar hace algunos días que no sería una buena idea contratar un asesor y defendió a Jaime Lozano, actual DT del equipo nacional, diciendo que “deberían darle un espaldarazo” de cara al próximo Mundial.

Herrera defendió a Jaime Lozano y afirmó que no necesita un asesor. (Imago)

En ese sentido, el timonel mundialista en Brasil 2014 indicó en las últimas horas que contratar a Aguirre en esa función sería “una equivocación garrafal”, aunque al mismo tiempo vería con buenos ojos la posibilidad de incluirlo como director deportivo.

Javier Aguirre se despidió de Mallorca y podría ser asesor de la Selección Mexicana. (Imago)

“Yo creo que habrá que esperar si llega, en que puesto sería y cómo se lo van a dar. Yo creo que de asesor él mismo diría que no. Si lo traen de director deportivo ahí si me parece que es un tipo de mucha experiencia, si viene de asesor sería un error garrafal”, afirmó el Piojo en diálogo con Fox Sports.

De todas formas, el ex entrenador de América y Rayados, entre otros, destacó la experiencia que podría aportar su colega. “Si viene Javier al futbol mexicano sería bienvenido, le ha ido muy bien en el extranjero y es un tipo que puede aportar muchísimo”.

Habló de Xolos

En otro orden de cosas, Herrera también aprovechó para hablar de Xolos de Tijuana y la llegada de Juan Carlos Osorio como su sucesor en el equipo rojinegro, con el cual no consiguió clasificar a los playoffs del Clausura 2024.

“No me corresponde a mi decir si le va bien a Xolos, conoce el futbol mexicano y es un técnico con capacidad. Tendrá que trabajar con el plantel para ver si puede revertir la situación, habrá que esperar a ver si da resultado. El tiempo dirá si estuvo bien o mal”.