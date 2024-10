Luego de diez años de la Copa del Mundo de Brasil 2014, quizás la última gran actuación de la Selección Mexicana en un certamen de esas características, un dato desconocido por muchos salió a la luz por parte del entrenador de aquel ciclo.

Es que Miguel Herrera, en diálogo con Ricardo Peláez para el podcast “Futbol de Cabeza”, reveló un dato que puede generar impacto ahora pero que en aquel entonces el DT tenía sus fundamentos para tomar tal decisión. Quizás, con ese cambio la actuación del Tri hubiera sido diferente.

El cuadro de Miguel Herrera casi obra el milagro ante Países Bajos. [Foto IMAGO]

Es que el Piojo no contemplaba la convocatoria de Guillermo Ochoa, portero que terminó siendo el titular y sumamente importante en el papel de México en el torneo disputado en tierras brasileñas. “Ochoa a mí no me llenaba, porque era un portero que en mi idea futbolística, por lo que yo tenía pensado de Memo, no entraba“. Y agregó: “Pero le tengo que dar su lugar”.

Luego explicó porqué terminó yendo el guardameta que por aquel entonces se desempeñaba en Ajaccio: “Yo hablo con él (Ochoa) y le digo: ‘Yo no quiero un portero que pare la pelota y se gambetee a un cabrón’, eso sería estúpido de mi parte: ‘para la pelota y gira para el otro lado, y si no, como todos los porteros del mundo, pégale para arriba”. Y añadió: “Pero si te la dan con espacio yo lo único que quiero es que pares, te des un tiempo y si está ocupado de este lado te vas del otro o al de en medio y Memo lo hizo perfecto”.

¿Cuáles eran los porteros que estaban por delante de Guillermo Ochoa?

Para la justa mundialista en Brasil, Herrera tenía vistos a Jesús Corona, Alfredo Talavera y Moisés Muñoz, con el Memo corriendo de atrás. Sin embargo, tras la charlas entre el DT y el portero, terminó yendo. En este caso, fue Muñoz quien terminó cortado de la lista preliminar.

