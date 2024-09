Vestir la playera de la Selección Mexicana es uno de los máximos sueños para cualquier jugador de México. En ese sentido, la regla de menores llegó al futbol mexicano como un objetivo para potenciar a los jóvenes pensando en el Tri. Sin embargo, André Jardine habló en nombre de Club América y fue contundente.

Considerando que son pocos los mexicanos que se encuentran en Europa o el extranjero, las listas del Tri cuentan con gran presencia de la Liga MX. Pero, además, la regla de menores también implica un desafío para muchos entrenadores, siendo André uno de ellos.

André Jardine manifiesta su descontento con la regla de menores

En rueda de prensa, Jardine se expresó sobre el tema, y dejó en clara su postura, la cual, por supuesto, no pasó desapercibida. “Aquí defendemos los intereses de América. Con respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección”, comenzó diciendo el entrenador.

“Somos uno de los que más convoca jugadores para Selección, pero llevar jugadores a la Selección no puede ser prioridad para una liga, no me parece correcto”, continuó. Sin embargo, también afirmó que, pese a no estar conforme con esa idea, “nos adaptamos para cumplir con este tema”.

“Tenemos jóvenes importantes, pero con un plantel como el que tenemos es desafiante encontrar espacios porque los jugadores de jerarquía quieren jugar todos. Pensaría ese tema, no me parece muy justo, para algunos clubes no será un dolor de cabeza y a otros nos ocupa”, expresó el DT.

Acto seguido, añadió: “Este tema es un desafío bastante grande. No para todos, porque hay clubes que cuentan con muchos jóvenes en su plantel y pasa a ser algo natural. Los grandes con más plantel tienen un desafío grande, lidiamos con ese tema también”. De esta forma, Jardine dejó en claras dos grandes inconformidades que tiene.