El jueves, México cumplió su objetivo, y accedió a la gran final de la Nations League al haber superado a Panamá. Pero más allá del propio juego, hubo una cuestión que dio mucho de qué hablar: el enojo de Santiago Giménez por su no ingreso al campo. Y a falta de horas para el juego frente a Estados Unidos, Jaime Lozano hizo referencia al mismo.

Antes del juego ante el conjunto panameño, Jimmy sorprendió a todos. Resulta que el entrenador lanzó al terreno un once con algunos nombres un tanto inesperados. Y justamente, una de las grandes ausencias fue las del hoy jugador de Feyenoord.

Pero, además, Santi siquiera ingresó de cambio, lo cual lo hizo estallar. Tal es así que al dirigirse a sentarse tras el último cambio del Tri, Giménez le propinó una patada al banquillo, expresando así todo su enojo por su no participación en el juego frente a Panamá.

¿Qué dijo Jaime Lozano sobre la reacción de Santiago Giménez?

Lejos de cuestionarlo ni mucho menos, Jimmy reveló entender la acción del delantero. “Yo lo veo natural, somos personas, tenemos emociones, tenemos expectativas”, comentó en un principio. Pero, además, el entrenador explicó los motivos por los que Bebote no ingresó al campo.

“Me preguntaban si lo había guardado y la verdad es que no lo guarde, cómo voy a guardar uno de los mejores jugadores de la selección para un partido siguiente, uno inmediato, aunque sea una final. Hubo cuatro compañeros que nos obligaron hacer cambios por situaciones especiales y tan claro como eso”, explicó Jaime Lozano.

Acto seguido, agregó: Él obviamente siente frustración por las ganas de entrar, de ayudar, pero hasta ahí. Conozco a Santi, Santi me conoce y lo hemos hablado, no hay más No hay nada, no hay mucho que decir, porque además de ser un gran jugador, es un gran muchacho, está demasiado bien asesorado, entonces eso, a mí como técnico, el cuerpo técnico y a los compañeros, nos ayuda mucho”.