Javier Aguirre se encuentra sin club luego de salvar al Mallorca español del descenso y despedirse de la institución con una victoria por 2-1 sobre Getafe en la última fecha de Laliga. En este contexto, comenzaron a surgir rumores sobre un posible regreso del Vasco a la Selección Mexicana.

Si bien no está del claro en que rol podría regresar el ex DT del conjunto nacional, ya que actualmente la banca se encuentra ocupada por Jaime Lozano, se llegó a hablar que podría hacerlo en calidad de asesor. Dicha idea no fue del agrado de otras personalidades importantes relacionadas a la Selección, como por ejemplo Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Javier Aguirre se encuentra sin club tras despedirse del Mallorca. (Imago)

En las últimas horas, el propio Aguirre salió a hablar sobre esta situación y, si bien afirmó que quiere “devolverle al país” lo que le ha dado, también agregó que no le interesa “hacerle sombra” al actual entrenador de México.

La palabra de Javier Aguirre

“No me interesa hacerle sombra al ‘Jimmy’, lo que quiero es devolverle al país lo que me ha dado, y si algo le puedo aportar, lo que sea, lo haré… He hablado con Juan Carlos (Rodríguez). Todavía no he tomado la decisión, pase lo que pase con el ‘Jimmy’ el apoyo es incondicional, me puede llamar en cualquier momento”, aseguró Aguirre en diálogo con ESPN FC.

Aguirre afirmó que no le interesa “hacerle sombra” a Lozano. (Imago)

Asimismo, afirmó que por ahora no le han hecho llegar una oferta formal y comentó: “De momento solo hemos hablado de la Selección Nacional, y hay cosas en la Liga MX que la gente demanda y afectan a la Selección, pero de momento solo hemos hablado de Jaime”.

Ofertas de otros países

De todas maneras, el también ex timonel de América, Chivas y Atlante en México reveló que no está pensando en otra cosa que ser director técnico e incluso indicó que posee ofertas laborales de otros países. “Estoy buscando equipos, tengo un par, uno fuera de Europa. Ya me hicieron una oferta y estoy pensando qué hacer. He hecho varias cositas con las que me podría ya ir, pero también tengo esa pasión, no me imagino en una oficina”, completó.