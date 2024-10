Uriel Antuna es uno de los grandes ausentes de la Selección Mexicana en esta fecha FIFA de octubre. Pese a ser uno de los campeones de goleo del pasado Clausura 2024, el ahora jugador de Tigres UANL no entró en la consideración de Javier Aguirre para disputar los encuentros amistosos ante Valencia y Estados Unidos.

El propio atacante de 27 años se refirió a este tema en diálogo con TUDN. Al respecto, afirmó que no ha hablado ni con el timonel ni con los directivos del Tri y que espera que su ausencia se deba a una decisión del director técnico.

“Siendo sincero yo no he hablado con el técnico, no he hablado con los directivos ni con alguien de la Selección. Quiero pensar que es decisión del técnico, obviamente que respeto. Yo voy a seguir trabajando, siempre voy a seguir luchando para estar en la Selección (…) y si es decisión del profe yo siempre voy a estar dispuesto y con los brazos abiertos para ser convocado “, manifestó quien disputó 65 encuentros y anotó 14 goles con el equipo nacional.

Uriel Antuna jugó 65 encuentros y convirtió 14 goles con la Selección Mexicana. (Imago)

En tanto, Antuna reconoció que el hecho de ser campeón de goleo del pasado Clausura (ocho goles) no ha sido suficiente para ser citado en el conjunto azteca. En ese sentido, reflexionó acerca de las dificultades de ganarse un lugar en el combinado nacional.

“Eso nos pone a pensar que ninguno tenemos nuestro lugar asegurado en la Selección, no. Yo voy a seguir trabajando y, obviamente, si a lo mejor y siendo campeón de goleo y asistidor no me alcanzó, voy a tratar de ser mejor todavía para tratar de volver a estar en esta convocatoria. Eso me motiva a ser mejor cada día más y obviamente espero ganarme la confianza del técnico”, agregó.

El optimismo de Antuna de cara al Mundial 2026

Finalmente, Antuna se refirió al gran objetivo que posee la Selección Mexicana por delante: el Mundial 2026. Para ello, consideró que será fundamental la unión de todas las partes que componen al Tri.

“México se caracteriza por tener jugadores diferentes, que no les da miedo seguir corriendo, metiendo, luchando y tenemos cualidades para hacer algo diferente. Seguramente si nos unimos todos, tanto cuerpo técnico, jugadores y afición podemos hacer muchas cosas importantes”, concluyó.

