Javier Aguirre continúa trabajando en lo que es su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana. Este lunes, el entrenador comenzó su gira por los clubes de la Liga MX con vistas a la confección de la lista de convocados para disputar la fecha FIFA de septiembre.

Uno de los primeros clubes en recibir la visita del entrenador fue Chivas, institución en la que milita Javier Hernández. Aprovechando su presencia en Verde Valle, el Vasco se tomó el tiempo para saludar a Chicharito en una postal que fue compartida tanto por las cuentas oficiales en redes sociales del Tri como en las del Rebaño Sagrado.

Luego de esto, comenzaron a surgir distintas especulaciones acerca de si el delantero de 36 años volverá a ser llamado para jugar con la Selección Mexicana luego de cinco años. Por lo pronto, el timonel aseguró que no descartará a ningún futbolista durante su proceso y que la edad no será un impedimento para convocarlos.

“Si los jugadores están en condiciones, si son mexicanos y están jugando sano activo, son seleccionables (…) Hay jugadores que no por ser jóvenes están aptos para la Selección y otros que no por ‘viejos’ están descartados, no me fijaré en edades”, manifestó el estratega de 65 años.

¿Cuál fue el último partido que jugó Chicharito Hernández con la Selección Mexicana?

El último encuentro que disputó Chicharito Hernández fue el 7 de septiembre del 2019 ante Estados Unidos en el marco de un partido amistoso en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. Aquel duelo finalizó con victoria por 3-0 para el conjunto nacional y contó con un tanto del hoy futbolista de Chivas.

Luego de esto, el ex Manchester United y Real Madrid fue marginado del Tri por el entonces entrenador Gerardo Martino sin mayores explicaciones. No obstante, trascendió que su alejamiento podría haberse debido a un problema de indisciplina.

Los próximo rivales de México

Javier Aguirre hará su reestreno en la Selección Mexicana el próximo 7 de septiembre en el Rose Bowl de Pasadena, California, frente a Nueva Zelanda.

Tres días después, en Arlington, Texas, se medirá ante Canadá para completar así la primera doble fecha de amistosos con la cual marcará su regreso al conjunto azteca después de 14 años.