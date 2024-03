Luego de un nuevo fracaso de la Selección Mexicana en medio de la crisis que atraviesa hace ya varios años, quien salió a echar más leña al fuego fue el argentino Diego Cocca, quien fue DT del ‘Tri’ el año pasado en un muy breve período.

El estratega apenas estuvo al frente del equipo en siete encuentros, tras lo cual su proceso fue interrumpido, también luego de una derrota ante Estados Unidos por CONCACAF Nations League, como la sufrida por México el último fin de semana.

Apoyándose en la repetición de los errores una y otra vez, Cocca participó de una entrevista con el periodista David Faitelson para su programa personal, y apuntó contra los futbolistas del seleccionado, sacándole culpa a Jaime Lozano.

“A los jugadores (de la Selección Mexicana) no les gusta trabajar mucho. Está bien, te quejaste porque trabajaste mucho, sí, vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho“, señaló el argentino en la charla televisiva con el conductor de TUDN.

El ex timonel del ‘Tri’ manifestó la falta de compromiso y la ‘dejadez’ del futbolista mexicano en general, y la escasez de ambición: “La queja la tomaría como algo natural. Si no quieres estar dímelo, no hay problema. ‘No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo’. Listo. Pero ninguno me lo dijo”.

Por otra parte, el entrenador sostuvo que la Federación no le dio el tiempo suficiente para plasmar su idea y cambiar la mentalidad del seleccionado. “Eso era una etapa después: el enfrentamiento, el cambiar las mentalidades, el picarlos para que realmente quieran ganar algo en serio. Me faltó tanto proceso, lógicamente que el jugador también tiene mucho campo para mejorar”, aseguró el estratega argentino.

Cocca dio además su parecer sobre los nuevos tiempos y lo que queda por hacer para salir de la crisis que envuelve al Seleccionado Nacional. “No tienen la culpa ni los jugadores, ni el técnico, ni los directivos; sino todos. Y hay que ponerse a trabajar, para mí. Hay voluntad, no hay conocimiento. Vivimos en una época en que tienes tanta información que se hace muy difícil poder entender la información que importa y que sirve”, apuntó el DT albiceleste.

Durante su breve estadía en la Selección Mexicana, Diego Cocca tuvo un saldo de tres triunfos, tres empates y una derrota, caída que fue por 0-3 ante Estados Unidos en semifinales de Nations League, que terminó por hundir al entrenador y sellar su destitución del equipo.