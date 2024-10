El histórico exjugador de Toluca no está contento con la forma de jugar de la Selección Mexicana, y así lo hizo saber.

La Selección Mexicana está en el inicio de su proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El mismo tiene a Javier Aguirre a la cabeza, y ya ha tenido algunos juegos hasta el momento. Sin embargo, no todos están complacidos por lo hecho hasta ahora, siendo Sinha, emblema de Toluca, uno de ellos.

Hasta el momento, en esta nueva era el Tri disputó dos partidos, los cuales acabaron con victoria ante Nueva Zelanda e igualdad frente a Canadá. Y mientras se prepara para sus próximos dos compromisos, el nuevo entrenador recibió un cuestionamiento por la forma de jugar.

A Sinha no le gusta el estilo de la Selección Mexicana

En una entrevista con David Faitelson, el brasileño, naturalizado mexicano, no se mostró a gusto con lo hecho por el Tri. “Me parece que es un entrenador que ha hecho una carrera aceptable. Su estilo no es tanto lo que a mí me gusta para ser sincero. Son diferentes formas de pensar, opiniones”, comenzó diciendo.

“Quiero pensar que con la conjunción con Rafa puedan darse cosas importantes”, añadió Sinha a continuación. Sin embargo, el emblema de Toluca dejó en claro que la carrera de Aguirre debe respetarse: “Lo de Javier son sus formas, muy respetables por la gran carrera que ha hecho en Europa”.

Para finalizar, y con respecto a la Copa del Mundo de 2026, el histórico jugador afirmó: “Hay jugadores que si realmente quieren estar en la Selección y realmente van a poner lo que hay que poner para estar ahí, el equipo puede competir”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

México se enfrentará este 12 de octubre a Valencia en un juego amistoso a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc. Por su parte, tres días más tarde, el 15 de octubre, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Estados Unidos.