Óscar García fue presentado en las últimas horas como nuevo entrenador de Chivas de cara al 2025. En su primera conferencia de prensa, el entrenador español no ocultó su felicidad por llegar al Rebaño, institución a la que comparó nada menos que con el Real Madrid y el Barcelona por su importancia a nivel mundial.

Esta declaración generó todo tipo de reacciones, entre las que se destacó la de Miguel Herrera. Al escuchar estas palabras, el ex DT de la Selección Mexicana que se desempeña como analista deportivo salió al cruce del estratega de 51 años y pidió que la afición no se deje vender “espejitos”.

“Nos encanta que nos vendan espejitos. Yo deseo que la vaya bien, siempre he pensado que a Chivas le debe ir bien como equipo importante para que el futbol mexicano esté bien. Pero uno dudaría que la vaya bien. Está bien que prometa muchas cosas, pero es un equipo muy exigente. No hay manera de compararlo (con Real Madrid o Barcelona), es una falacia”, manifestó Herrera en el programa La Última Palabra de Fox Sports.

Miguel Herrera le pidió a la afición de Chivas que no se deje vender “espejitos”. (Imago)

Cabe destacar que el ex timonel del América, Tigres UANL y Rayados, entre muchos otros, no fue el único crítico de las declaraciones de Óscar García. En esa misma sintonía se encontró Rubén Rodríguez, quien aseguró: “Estas Chivas necesitan mesura, y llega este señor que tiene 25 minutos como entrenador y me dice que es como el Real Madrid o Barcelona… Perdón, pero no me chingue. Lo dicen Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, César Montes; la Liga MX no se ve en Europa”.

¿Cómo se llevará a cabo la pretemporada de Chivas rumbo al Clausura 2025?

De acuerdo a lo informado por Azteca Deportes, Chivas ya posee el diagrama de lo que será su pretemporada de cara al Clausura 2025. En principio, la plantilla reportará para realizarse los exámenes médicos este lunes 9 de diciembre con el fin de dar inicio a los entrenamientos.

Posteriormente, en principio entre el 18 y el 21 de diciembre, el Rebaño jugará su primer amistoso bajo las órdenes de Óscar García, cuando se enfrente ante Mineros de Zacatecas en el Estadio Carlos Vega Villalba. Más tarde, entre el 27 y el 29 de diciembre, los Rojiblancos participarán de un cuadrangular en el Estadio Jalisco junto con otros tres clubes de Guadalajara como lo son Atlas, Leones Negros y Tapatío.

Finalmente, Chivas disputará el último de sus amistosos programados hasta el momento contra Jaiba Brava. Dicho encuentro se llevará a cabo el 4 de enero en el Estadio Tamaulipas.