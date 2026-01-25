Durante el partido de Bolivia vs México, Javier Aguirre tuvo un espacio con Carlos Melgar, jugador boliviano, pero en cuanto lo vio precisamente no le dijo cosas buenas, sino insultos y todavía le dio una “bofetada” o por lo menos así la percibió el futbolista quien inmediatamente se tomó el rostro, pero al final todo terminó en risas entre ambos.

¿Por qué se enojó el Vasco?

Hay que recordar que en el juego de hoy Melgar fue el jugador que le metió tremendo codazo a Marcel Ruiz, pero extrañamente, después de cinco tarjetas amarillas a los Tricolor, el árbitro sólo marcó la falta y no lo amonestó, por lo que era algo que no quedaría impune para el propio “Vasco” quien quiso hacer justicia propia.

Y es que después de ello, Melgar salió del campo y fue precisamente cuando al irse a los banquillos se le acercó Aguirre, quien pese a ser separado por el cuarto silbante éste se aferró y llegó inmediatamente hacia donde estaba y se veía cómo lo insultaba, además le dio una palmada en el rostro que pareció dolerle al jugador de Bolivia quien se tomó la cara inmediatamente.

Fue así que tras los reclamos que le hizo Aguirre, aún cuando seguían separándolo, Melgar se fue a su asiento y el Vasco simplemente le sonrió a las cámaras de Azteca Deportes que lo captaron. Aunque esto es algo que no debiera hacerse en los encuentros, es algo muy propio de Javier y que no es la primera vez que lo hace.

¿Qué le dijo el Vasco?

Un poco de lo que se entiende que le dice al jugador de Bolivia es: “Eres un hijo de pu…, un hijo de su pu… madre, cabr…n”, antes de darle la palmada se ve que le señala la jugada que hizo y el futbolista sólo le explica lo que pasó. Pero hasta ahí quedó la situación, ya no mencionó más sólo se reía mientras el silbante lo alejaba.

En síntesis

Javier Aguirre insultó y golpeó el rostro del futbolista boliviano Carlos Melgar durante el partido.

insultó y golpeó el rostro del futbolista boliviano durante el partido. La agresión ocurrió tras un codazo de Melgar contra Marcel Ruiz que no recibió amonestación.

contra Marcel Ruiz que no recibió amonestación. El entrenador fue captado por Azteca Deportes sonriendo tras los reclamos y el contacto físico.

