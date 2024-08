El Chucky no tendrá la oportunidad de volver al Tri al menos por ahora

La Fecha FIFA está a la vuelta de la esquina y los entrenadores terminan de delinear los plantillas para presentar y afrontar los partidos. En el caso de México jugará ante Nueva Zelanda y Canadá, donde será además el inicio oficial del tercer ciclo de Javier Aguirre en el Tri.

El entrenador termina de confeccionar su lista y muchos apuntaban que algunos viejos conocidos podían volver al equipo. Uno de ellos es Hirving Lozano, quien atraviesa un gran inicio de temporada con el PSV en la Eredivisie. Sin embargo, esos deseos se esfumaron rápido.

Acorde a la información del periodista Fernando Cevallos, la Federación Mexicana de Fútbol tomó la determinación de vetar al Chucky del combinado nacional tras un incidente ocurrido en una concentración pasada. Esto se dio en la última concentración antes de la Copa América.

Lozano inició la Eredivise de la mejor manera. [Foto IMAGO]

Todo comenzó cuando Lozano y Santiago Giménez perdieron una conexión de vuelo debido a un retraso. Al llegar al aeropuerto, la Federación solo pudo conseguir un boleto en clase ‘premier’, asignado a Giménez. Lozano tuvo que viajar en clase turista y eso provocó un fuerte descontento en Lozano, quien reclamó.

El incidente no pasó desapercibido para los directivos de la Federación, quienes, a raíz de las quejas, decidieron no convocarlo más al representativo nacional. Esta noticia no pasó desapercibida entre los fanáticos, especialmente por el excelente rendimiento del jugador en su club.

¿Javier Aguirre pierde peso en la Selección Mexicana?

La noticia ha generado incredulidad y debate sobre cómo puede el DT imponer su pensamiento y convocar a los jugadores que él desea. Sin embargo, el veto parece ser una orden clara de los directivos Federación Mexicana, dejando al ex entrenador de Mallorca en una posición incómoda.