La Selección Mexicana sufrió una dura derrota este viernes luego de perder por 2-0 ante Honduras por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El Tri tuvo el control por muchos momentos del partido, pero el rival aprovechó sus ocasiones para ser más efectivo.

Con este resultado, el panorama se puso complicado para el conjunto de Javier Aguirre, que ahora deberá salir a buscar la remontada el próximo martes. Después de la caída frente a Honduras, el técnico de la Selección Mexicana analizó el encuentro y dio su opinión.

“Nada, nada es futbol, el cauce del partido fue limpio. Ellos merecieron ganar, no me queda más que felicitarlos. Ahora hay que tratar de levantar el ánimo de un equipo”, comenzó diciendo Javier Aguirre, dándole mérito al rival y luego se mostró esperanzado en remontar.

“Es un partido más, hay que reponernos, reorganizarse, íbamos bien, un mal despeje, tratando empatar y al final nos desordenamos y nos hacen el 2-0. Espero que en Toluca podamos revertir esto, confío en mis jugadores y espero que en Toluca podamos revertir esta situación“, comentó el DT del Tri.

Asimismo, Javier Aguirre tomó la responsabilidad por la derrota: “Estoy molesto por el resultado, creo que mis jugadores no merecían irse con el 2-0. Errores puntuales nos condenaron y en el área no fuimos contundentes. Soy el responsable , tengo fe en que puedo remontar el partido”.

¿Qué dijo Javier Aguirre de la agresión que sufrió?

Por otro lado, el Vasco sufrió una agresión al término del juego. Un aficionado arrojó una botella que golpeó en la cabeza de Javier Aguirre y provocó que le salga sangre: “Me parece que no tiene relevancia. De lo otro, ni mencionarlo. No soy de quejarme“.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para eliminar a Honduras?

La Selección Mexicana necesita vencer por al menos tres goles a Honduras para clasificar de forma directa. Si le gana 2-0, el partido se iría a una prórroga y en caso de que siga la igualdad a penales. No obstante, si el Tri derrota a la H por dos tantos de diferencia pero el rival convierte un tanto, México quedaría eliminado por gol de visitante.