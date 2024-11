La Selección Mexicana sufrió un resultado inesperado este viernes al perder por 2-0 ante Honduras por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Fue un juego complicado para el Tri y el mismo terminó de la peor manera: con una derrota y la agresión a Javier Aguirre.

Una vez finalizado el partido, y cuando el entrenador de la Selección Mexicana se dirigía a saludar a Reinaldo Rueda, el técnico de Honduras, un aficionado local arrojó una botella en dirección al Vasco. La misma golpeó en la cabeza del DT del Tri, le abrió una herida y le empezó a salir sangre.

ver también "Se puede remontar": La opinión de Javier Aguirre tras la derrota de la Selección Mexicana ante Honduras

Las imágenes de lo sucedido se viralizaron rápidamente y a Javier Aguirre le tuvieron que realizar puntos de sutura en la cabeza producto del golpe. No obstante, un medio hondureño responsabilizó al propio entrenador de la Selección Mexicana por lo sucedido.

Publicidad

Publicidad

“Javier Aguirre hizo gestos provocativos hacia la afición de Honduras antes del final del encuentro, algo que pudo provocar el enojo de muchos hinchas”, escribió el diario Diez de Honduras acerca de los minutos previos a la agresión que sufrió el Vasco.

Así tituló el diario Diez de Honduras (Captura de pantalla)

Además, este mismo medio publicó una foto del técnico de México mostrando el dedo del medio con ambas manos durante el desarrollo del partido de este viernes. “Tampoco se tiene que aplaudir el hecho lamentable que se vivió al final del partido”, agregó el diario Diez.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la agresión recibida?

A pesar de lo sucedido y de que tuvo que ser asistido médicamente, Javier Aguirre minimizó la agresión que recibió: “Me parece que no tiene relevancia. De lo otro, ni mencionarlo. No soy de quejarme“, dijo el entrenador en la conferencia de prensa posterior al juego.

Por último, Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras, repudió la agresión que recibió el Vasco: “Estoy triste porque es un ser humano. Como golpearon al profe, me pudieron golpear a mí. Ya lo viví en carne propia. Pedirle disculpas a la delegación mexicana, al pueblo mexicano y al profe Javier Aguirre”.