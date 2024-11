Barcelona está firmando una muy buena temporada. Si bien viene de caer ante Real Sociedad en su presentación más reciente, lo cierto es que el club de Catalunya ha ganado 14 de los 17 partidos que disputó hasta el momento, incluyendo goleadas sobre gigantes como Real Madrid y Bayern Múnich.

Hansi Flick parece haber encontrado la regularidad y esto se ve reflejado también en las tablas de posiciones. Actualmente, el Barça lidera LaLiga de España con 33 unidades (seis más que Real Madrid) y está en zona de clasificación directa en la Fase Liga de la UEFA Champions League. Ahora bien, a pesar del presente inmejorable, una de las estrellas del Barcelona confesó que le ha perdido el gusto al futbol.

ver también El insólito fuera de juego que se le cobró a Robert Lewandowski en el partido de Barcelona por LaLiga

¿Qué jugador del Barcelona le perdió el gusto al futbol?

Se trata de Jules Koundé. El parisino es una pieza clave tanto en el Barcelona como en la Selección de Francia por su polivalencia en defensa. Sin embargo, recientemente habló en el podcast de Aurélien Tchouaméni, The Bridge, y confesó: “Te mentiría si te dijera que me gusta el fútbol tanto como antes. Antes era mi carrera y ahora es solo mi trabajo. Cuando empecé, mi vida fuera del campo era secundaria”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, Koundé se refirió a su faceta como ícono del mundo de la moda, una versión por la cual se lo critica tanto como se lo aclama. “Sé que me he convertido en el hombre del momento en términos de moda. La gente quiere ver cómo me visto. Mi ropa es parte de mi personalidad”, asegura Jules al respecto.

Jules Koundé se ha convertido en un ícono de la moda (@jkeey4)

ver también ¿Por qué Pau Cubarsí juega con Barcelona con una máscara protectora?

Los planes a futuro de Jules Koundé

Aunque Koundé solamente tiene 26 años, se refirió a su futuro después del futbol y hasta descartó la posibilidad de convertirse en entrenador. “Es difícil porque tengo muchos intereses. Quiero que mi familia esté segura. También me gustaría ayudar a los demás. No me veo ser entrenador, es demasiado estrés. Ser técnico es muy complicado“, expresó el francés.

Publicidad