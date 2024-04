Tiago Volpi es uno de los mejores porteros de la Liga MX, desde su arribo al Deportivo Toluca ha demostrado su gran calidad bajo los tres palos. El jugador brasileño presenció una entrevista con David Faitelson y se metió en la polémica por la titularidad de portería de la Selección Mexicana de cara a la Copa América.

El futbolista de Toluca destacó el gran nivel que hoy tienen los arqueros de México de cara al proceso mundialista y eligió a quien debería quedarse con la titularidad bajo los tres palos del seleccionado. “Si la Copa del Mundo fuera hoy optaría por Ochoa, aunque Malagón sea el mejor de la Liga MX”.

Volpi apoya a Memo Ochoa por encima de Malagón

El portero brasileño no le escapa a la trayectoria que tiene su colega Guillermo Ochoa y destaca el reconocimiento que se ha ganado a nivel mundial por sus actuaciones en mundiales. “Yo respeto mucho a Ochoa. Para nosotros los brasileños, lo que hizo en el Mundial de Brasil, nos dejó una marca muy fuerte, la gente lo ama”, reveló Tiago Volpi.

Con respecto a Luis Malagón, el jugador de Toluca destaca que el portero del América está teniendo un gran presente y le pide a Jaime Lozano que le dé más lugar en la Selección Mexicana. “Para mí es el mejor portero del futbol mexicano. El título con el América le dio más confianza y hoy le puede competir a Ochoa”.

Volpi habló de su posibilidad de jugar para México

En poco tiempo, Tiago Volpi va a cumplir con todos los trámites para lograr la ciudadanía mexicana. El portero brasileño lleva más de seis años en el país y está a un paso de ser naturalizado, ante esta posibilidad se le consultó si alguna vez le gustaría defender los colores de la Selección Mexicana.

“No es que no tenga aprecio por la Selección Mexicana, pero hay veces que pienso que no tengo el derecho de querer estar ahí. Siento que le estaría quitando el espacio a alguien que nació aquí”, destacó Tiago Volpi. Además agregó que la portería nacional no es un puesto que requiere de un futbolista naturalizado.