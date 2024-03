En los últimos días, el puesto de portero de la Selección Mexicana dio mucho de qué hablar, y hubo algunos nombres que estuvieron en el centro de la discusión. Uno de ellos fue el de Luis Malagón, quien empezó a ser candidateado como posible reemplazante de Memo Ochoa. Y en medio del debate, André Jardine dio su opinión. ¿Le puso presión a Lozano?

Sin duda alguna, el guardameta de 27 años es uno de los mejores, por no decir el mejor, en su puesto dentro de la Liga MX. Es por eso que poco a poco, el nacido en Zamora de Hidalgo ha tomado cada vez más protagonismo y escaló posiciones en la lucha con Guillermo.

Pero, además, el reciente fracaso de México frente a Estados Unidos, y la necesidad de un cambio urgente, ha hecho que Luis Malagón empiece a ser solicitado con mucha fuerza por parte de todos los aficionados mexicanos. Y en medio de todo ello, a Jardine le preguntaron al respecto.

¿Malagón titular de México? La opinión de Jardine

Este viernes, en el juego entre América y Atlético San Luis, Luis Malagón fue determinante para que su equipo consiguiera la victoria. Es por eso que en rueda de prensa, al entrenador le preguntaron acerca de su nivel y, además, sobre su lugar en la Selección Mexicana.

“Una actuación muy buena de Malagón, que viene trabajando muy duro. Ha habido partidos en los que fue determinante, como lo tiene que ser un portero de equipo grande”, comentó André en primera instancia haciendo referencia a la nueva actuación brillante de Luis en el Clausura 2024.

Y si bien es cierto que prefirió no opinar sobre la Selección, le dejó un recado a Jimmy Lozano. “En el tema de la Selección no me meto, pero es una certeza que Malagón va por un lindo camino y cada vez está más listo y con más experiencia para asumir responsabilidades aún más grandes”, deslizó André Jardine.