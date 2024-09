La Selección Mexicana iniciará un nuevo ciclo a cargo de Javier Aguirre este sábado 7 de septiembre. En Estados Unidos, y ante Nueva Zelanda y Canadá, el Tri se presentará con una mezcla que combina experiencia y juventud entre sus futbolistas convocados.

Uno de los que no estará presente en estas citas será Uriel Antuna, reciente incorporación de Tigres UANL y un habitual citado del conjunto nacional en el último tiempo. El atacante de 27 años, que disputó la reciente Copa América de Estados Unidos 2024, se refirió a su ausencia en el equipo azteca y le envió un mensaje al Vasco Aguirre.

Uriel Antuna afirmó que su rendimiento en Tigres le posibilitará ser convocado a la Selección. (Imago)

Al respecto, el ex Cruz Azul no se mostró ofuscado con el entrenador nacional y señaló que apoyará a la Selección Mexicana a la distancia.

“Me toque o no estar en el Tri voy a estar al servicio de la Selección. Lo he dicho, seré un aficionado más apoyando a México. Si hoy no me ha llamado, el técnico tiene sus opiniones. Siempre voy a estar apoyando y respaldando las decisiones de los técnicos, todos queremos el mismo objetivo. Lo que haga en Tigres me va a dar para que sea llamado”, manifestó Antuna en diálogo con TUDN.

Los números de Uriel Antuna en la Selección Mexicana

Hasta el momento, el surgido en Santos Laguna vistió la playera del conjunto nacional en 65 oportunidades desde su debut en junio del 2019 de la mano de Gerardo Martino. Sus registros indican que convirtió 14 goles y entregó 15 asistencias. Por otro lado, el extremo derecho estuvo presente en las consagraciones del Tri en las Copas Oro 2019 y 2023.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana hará su primera presentación en la fecha FIFA de septiembre este sábado ante Nueva Zelanda. El equipo del Vasco Aguirre se enfrentará ante los oceánicos desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Rose Bowl de Pasadena, California.

En tanto, posteriormente viajará hasta Arlington, Texas, para jugar contra Canadá el martes 10 desde las 18:30 en el AT&T Stadium.

