Los Octavos de Final de la Champions League 2023/24 ofrecen grandes y prometedores cruces cargados de emoción. Sin dudas, uno de los más atractivos es el que disputarán Napoli y Barcelona, vigentes campeones de LaLiga y la Serie A, respectivamente.

Napolitanos y catalanes inaugurarán su serie este miércoles 21 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona.

Cómo llegan Napoli y Barcelona al duelo por la Champions League 2023/24

Muy lejos de su mejor versión, esa que lo llevó a levantar el Scudetto luego de más de tres décadas y a clasificarse segundo en su zona por detrás del Real Madrid, Napoli atraviesa una profunda irregularidad y por eso, a horas del choque frente al Barcelona, es inminente el despedido de su entrenador Walter Mazzarri; su reemplazante sería Francesco Calzona, actual DT de Eslovaquia y exasistente de Luciano Spalletti. Mientras navegan por la mitad de tabla de la Serie A, los napolitanos se ilusionan con recuperar la memoria y dar el golpe en el certamen europeo.

Por su parte, Barcelona tampoco llega en un momento ideal. De hecho, el entrenador Xavi Hernández ya anunció que dejará su cargo en el equipo al final de la temporada. Actualmente los culés marchan terceros en LaLiga de España y se clasificaron a los Octavos de Final tras finalizar en el primer lugar de su zona (cuatro triunfos y dos derrotas).

Dónde ver EN VIVO el Napoli vs Barcelona por la Champions League 2023/24

Napoli y Barcelona se enfrentarán por la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2023/24 y se podrá ver EN VIVO en México a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

Cuándo y a qué hora juegan Napoli vs Barcelona por la Champions League 2023/24

Napoli y Barcelona chocarán por la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2023/24 este miércoles 21 de febrero desde las 14:00 hs (CDMX).

El historial completo del Napoli vs Barcelona

Napoli y Barcelona se enfrentaron en seis ocasiones, cuatro por certámenes europeos y dos encuentros amistosos (un triunfo para el Barça y un empate). Casualmente, su primer choque también fue en los Octavos de Final de la Champions League 2019/20; en esa oportunidad, fue una victoria para los culés y un empate. Un par de temporadas más tarde, en la 2021/22, se volvieron a ver las caras, pero por los 16avos de Europa League, y otra vez fue triunfo catalán e igualdad.

Todos los cruces de Octavos de Final

Barcelona vs Napoli

Arsenal vs FC Porto

Real Sociedad vs PSG

Atlético de Madrid vs Inter

Borussia Dortmund vs PSV

Bayern Munich vs Lazio

Manchester City vs Copenhagen

Real Madrid vs RB Leipzig