El caso que revolucionó al deporte en los últimos tiempos fue el que encontró culpable a Jannik Sinner en un control antidoping en marzo, cuando se determinó que había dado positivo de ingerir clostebol, una sustancia prohibida. En la polémica se metió el español Carlos Alcaraz, quien dejó una clara postura haciendo referencia a que espera que todo se termine cuanto antes.

ver también "Estoy decepcionado": Jannik Sinner reaccionó a la apelación sobre su caso de doping

Lo que sucedió fue que la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA) absolvió a Sinner y lo declaró inocente, pero otro organismo, la Agencia Mundial Antidopaje, sigue llevando la investigación a fondo y apeló la primera sentencia que recibió el italiano número uno del mundo. Eso significó un gran revés para Jannik, ya que lo que pide la AMA es una sanción de uno o dos años.

De esta manera, el caso cayó en manos del Tribunal de Arbitraje Superior (TAS) y será el máximo ente de disciplina el que tendrá que determinar como termina el caso de Sinner, quien ya se ha manifestado al respecto de su situación personal. A su vez, escuchó la palabra de su compañero Alcaraz.

Publicidad

Publicidad

La palabra de Carlos Alcaraz sobre el caso de doping de Jannik Sinner

“Son cosas muy sensibles para Sinner y para el tenis en general. Después de que se decidiera todo antes de Cincinnati, de que la ITIA dijera que Jannik decía que no había hecho nada, ahora esto vuelve a abrirse. Creo que para el tenis realmente no es nada bueno, ni una buena señal”, comenzó diciendo Alcaraz.

Y además, agregó: “Había pasado algo, pero después de unos meses pensé que estaba cerrado, que nada pasaría de nuevo, que es inocente y que vieron que no había hecho nada malo. Así que comencé a pensar en ello y sobre mí mismo. Este mes no sé que ha pasado exactamente, solo vi las noticias y me sorprendió un poco. ¿Qué pasa, que el caso se abre de nuevo? No sé qué ocurrirá en los próximos meses, pero para el tenis no es buena señal”.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner mantienen una buena relación al margen de la rivalidad que llevan. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

“Es difícil, es un punto complicado y difícil para él. Sé que todo el mundo está hablando de ello y en las noticias también. Probablemente, como ya dije en Nueva York, la gente empezó a mirarle de una manera diferente. No sé cómo será, pero entiendo su posición. De cualquier forma, el juego y el nivel con el que está jugando con todo lo que está pasando es una locura“, continuó.

ver también Los mejores deportistas de toda la historia según Roger Federer: "Me inspiraron"

“Es capaz de dejar todo fuera cuando está en la cancha, jugando un buen tenis, es increíble. Espero que esto termine lo más pronto posible y pueda seguir enfocado en lo que ama, que es jugar al tenis y seguir adelante. Todo lo que puedo decir es que espero que su gente, los más cercanos a él, no se sientan mal estos próximos meses”, cerró.