El serbio no está presente en Turín. El motivo por el cual Novak Djokovic no juega el ATP Finals 2024.

La temporada 2024 del tenis está llegando a su fin y el único torneo de relevancia que queda por disputarse es el ATP Finals 2024, también conocido como el Torneo de Maestros. El mismo se disputa del 10 al 17 de noviembre en Turín, la ciudad de Italia.

Los participantes en el orden del ranking son Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Andrey Rublev y Alex De Miñaur. La gran ausencia en el ATP Finals 2024 es la de Novak Djokovic, quien no participará de la competición pese a estar clasificado.

¿Y por qué no juega el serbio? Novak Djokovic anunció a principios de noviembre que no disputará el ATP Finals 2024 por lesión. “Es un honor haberme clasificado para las ATP Finals. Me encantaría estar ahí, pero debido a una lesión no podré jugar la próxima semana. Lo siento por aquellos que esperaban ver. Les deseo a todos los jugadores un gran torneo”, escribió el serbio en sus redes sociales.

¿Qué lesión tiene Novak Djokovic?

El serbio no reveló más detalles sobre su lesión ni tampoco salieron a la luz otras informaciones acerca de la situación física de Novak Djokovic. El tenista de 37 años ha sufrido algunas lesiones durante la temporada y fue el primer año desde 2017 que no gana un Grand Slam.

La temporada 2024 de Novak Djokovic

El último partido de Novak Djokovic en 2024 fue la final en Shangái (IMAGO)

Novak Djokovic se despidió del 2024 con un récord de 37 victorias y 9 derrotas. Fue una temporada de muchas emociones vividas por parte del serbio y su momento más feliz sucedió en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de obtener la medalla dorada tras vencer a Carlos Alcaraz en la final.

El serbio consiguió el logro que le faltaba a su carrera. Pero después no pudo obtener ningún Grand Slam, aunque jugó la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz. Además, desde 2006 que Novak Djokovic venía ganando al menos dos títulos cada temporada y esa racha se cortó en 2024.