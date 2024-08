Las alineaciones de Tigres UANL vs. New York City FC por la Leagues Cup 2024

La Leagues Cup 2024 está ingresando en un momento decisivo. Tal es así que este mismo martes se completarán los octavos de final del certamen. Uno de los juegos a disputarse tendrá como protagonistas a Tigres UANL y New York City FC, quienes lucharán por estar en la siguiente fase.

Por un lado, el conjunto felino viene de tener una gran fase de grupos, instancia en la que superó a Puebla e Inter Miami. Mientras tanto, en la ronda de 16avos de final dejó en el camino a Pachuca. Por tal motivo, es posible afirmar que los de Veljko Paunovic están atravesando un gran presente.

Tigres ha tenido buenos rendimientos a lo largo de la Leagues Cup 2024 (IMAGO)

Del otro lado estará New York City FC, quien no ha tenido el mejor de los rendimientos. Tal es así que clasificó como segundo de su grupo gracias a haber eliminado por penales a Querétaro. Pero, además, en los 16avos no pasó del empate frente a New England Revolution, aunque avanzó también desde la definición en penaltis.

¿A qué hora juegan Tigres UANL vs. New York City FC?

El juego de los octavos de final tendrá lugar este martes 13 de agosto, a partir de las 18:00 horas (centro de México). Su escenario será el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

La posible alineación de Tigres UANL ante New York City FC

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Guido Pizarro

Diego Reyes

Jesús Angulo

Rafael Carioca

Fernando Gorriarán

Marcelo Flores

Sebastián Córdova

Juan Brunetta

André-Pierre Gignac

DT: Veljko Paunovic

La probable alineación de New York City FC frente a Tigres UANL

Matthew Freese

Tayvon Gray

Thiago Martins

Brik Risa

Christian McFarlane

James Sands

Keaton Parks

Hannes Wolf

Agustín Ojeda

Santiago Rodríguez

Jovan Mijatovic

DT: Nicholas Cushing