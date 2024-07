Hace algunos años, Lionel Messi supo ponerse en la piel de un aficionado de Tigres UANL. El capitán de la selección argentina, actual futbolista de Inter Miami, apoyó a los Felinos durante la final del Mundial de Clubes 2020 en la que el por entonces conjunto de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti disputó la final ante el Bayern Múnich en febrero del 2021 como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Esto se supo gracias al documental de Vix titulado Tigres: la historia perfecta. De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, el ex jugador del Barcelona y PSG se comunicó con su compatriota Nahuel Guzmán, quien le transmitió a sus compañeros los buenos deseos que les envió el rosarino.

Lionel Messi se comunicó con Nahuel Guzmán para comunicarle sus buenos deseos para Tigres. (Imago)

En ese sentido, el portero argentino afirmó: “Me mandó un mensaje Leo Messi, dice que le ganemos al Bayern así no hacen el sextete”. Acto seguido, André-Pierre Gignac respondió que, en caso de ganar el partido, estaban dispuestos a jugar en Newell’s Old Boys, club en el cual la Pulga comenzó a jugar futbol a pesar de que no debutó oficialmente allí.

“Dile que vamos todos a Newell’s el próximo año si le ganamos al Bayern, vamos a Newell’s a ganar el campeonato argentino, luego de seis meses regresamos a terminar nuestra carrera aquí”, agregó el delantero francés, quien también jugó aquel partido.

Al cabo, el encuentro finalizó 1-0 en favor de los alemanes, quienes lograron ganar seis títulos en una sola temporada, igualando lo realizado por el Barcelona de Pep Guardiola, equipo en el cual jugó Messi, en el 2009.

Tigres perdió 1-0 ante Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes 2020. (Imago)

¿Jugará Messi ante Tigres por la Leagues Cup?

El próximo 3 de agosto, Tigres se enfrentará ante Inter Miami por la tercera fecha de la zona de grupos de la Leagues Cup. Y si bien aún faltan algunos días para ese encuentro, todo parece indicar que Lionel Messi no podrá formar parte del encuentro que se llevará a cabo en el Estadio NRG de Houston.

Messi se perdería el encuentro ante Tigres por la Leagues Cup producto de una lesión de tobillo. (Imago)

Esto se debe a la lesión del ligamento del tobillo derecho sufrida por el argentino en la final de la Copa América 2024 ante Colombia el pasado 14 de julio, la cual lo marginaría durante nada menos que 40 días de los campos de juego, de acuerdo a lo consignado por el reportero Martín Arévalo.