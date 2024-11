André-Pierre Gignac es un emblema absoluto en Tigres UANL, y también dentro de la Liga MX. A sus 38 años, cada vez son más fuertes los rumores que lo vinculan con un posible retiro en el corto plazo. Sin embargo, por fuera de los temas contractuales, el delantero tendría un grave problema.

Desde hace algún tiempo, la situación de contrato de APG genera gran incertidumbre en el club felino. Por supuesto, esto está acompañado de fuertes rumores con respecto al futuro del francés, quien aún no ha resuelto su situación. No obstante, también existe una problemática que no muchos conocen.

El problema que tendría Gignac y podría acabar con su carrera

De acuerdo a la información brindada por el periodista Willie González, Gignac padece un serio problema: “Labral cartilage tear (desgarro del cartílago labrum), ese es el problema que tiene Gignac. Es un problema muy grave, muy fuerte, que puede terminar su carrera”, expresó con suma contundencia.

De esa forma, el delantero francés podría estar transitando los últimos tiempos como futbolista debido a este padecimiento. Lo cierto es que André ya está tratando esta situación con un médico a fines de que pueda mejorar su condición y que, por consecuente, no le afecte en su desarrollo profesional.

Mientras APG realiza su tratamiento, todo Tigres UANL es optimista con respecto a su continuidad en el club. En medio de todo ello, esta supuesta afección tendría al francés en un momento para nada sencillo, el cual deberá sobrepasar para esta alarmante problemática.

¿Hasta cuándo tiene contrato André-Pierre Gignac con Tigres UANL?

El delantero francés tiene vínculo con el club hasta mediados de 2025. Por el momento, a pesar de que exista la opción de renovar, no ha habido grandes avances con respecto a la posible continuidad de Gignac en el conjunto universitario.