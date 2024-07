La jornada de lunes en Tigres UANL se vio sacudida como consecuencia de un comunicado de Robert Dante Siboldi. Horas después, Ricardo Ferretti, otro reconocido entrenador de los Felinos, reaccionó al descargo y le dio la derecha a su colega.

Al respecto, el hoy analista de ESPN afirmó que, durante su estancia en la institución regiomontana, fue víctima de una maniobra algo similar a la que sufrió el uruguayo. Cabe destacar que, en su comunicado, Siboldi desmintió las versiones que indicaban que su ayudante, Miguel Fuentes, le había vendido información a Rayados durante la serie de cuartos de final del Clausura 2024.

“Normal, a mí me hicieron lo mismo pero no tan grave. Lo que me llama la atención, y tiene razón Siboldi, llega la gente de Cemex (NdeR: Cementos Mexicanos) y dice a los periodistas ‘vamos a dar información de esto y esto’, y los periodistas se lo creen. Tienen una maquinaria maquiavélica”, afirmó el ex DT en el programa Futbol Picante.

En tanto, agregó: “Decían que yo recibía dinero de jugadores, que yo tenía jugadores. Y los periodistas callados… en seis meses me dijeron que no hay pruebas, y siguen callados. Calumnia tras calumnia. Involucran a los medios de Monterrey; coludidos, coludidos los medios”.

Ferretti afirmó que fue calumniado tras su salida de Tigres UANL. (Getty Images)

¿Cuál fue la respuesta oficial de Tigres al comunicado de Siboldi?

Hasta el momento, Tigres UANL no ha respondido de manera oficial al comunicado de Robert Siboldi. Lo último que ha dado a conocer la entidad con respecto a su ex entrenador tuvo que ver con un mensaje en sus redes sociales en el que se anunció el final de la relación contractual.

