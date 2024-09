El ex portero no se olvidó del club que lo cobijó por más de 20 años

En el marco del 12° edición del ingreso al Salón de la Fama del Futbol Internacional, una serie de jugadores fueron integrado al selecto grupo. En ese sentido, uno de los homenajeados fue el ex jugador y entrenador Hernán Cristante, con una basta experiencia en el futbol mexicano.

Con tres ciclos en Toluca, siendo el tercero el más largo que duró 12 años entre 1998 y 2010, el ex portero del torneo no se olvidó de los Diablos Rojos en su discurso al ser introducido a la prestigiosa lista. Desarrollado en México, le dedicó una palabras a la institución y a sus principales mentores.

“Vine a Toluca y me encontré con un profe Meza que en algún momento me recordó que un equipo de futbol es una extensión de la familia”, inició. “Primero estaba Dios, después la familia y después el equipo y la institución”, indicó con cierta emoción.

Por otro lado también se acordó de dos personajes importantes en la historia del club rojo: “Sinha (Antonio Naelson) nombró a Don Valentin (Díez), a quien también estoy sumamente agradecido, pero también recordar la memoria de Don Nemesio (Díez), que fue el que empezó y sostuvo el Deportivo Toluca durante mucho tiempo”. “Hoy este merecimiento que me honra, no creo que sea mío. Es parte de aquella familia”, agregó.

Por último, también recordó a los entrenadores que lo marcaron: “Agradecer al Profe Meza, a Ricardo La Volpe, que me enseñaron que el futbol tiene más componentes que los valores que hoy vemos”. “El futbol no es perfecto, eso lo aprendí de Ricardo. Aunque busca la perfección, no existe. Existe el talento, el compañerismo, la impronta”, subrayó.

¿Cómo fue el paso de Hernán Cristante en Toluca?

El ex Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo tres ciclos en Toluca: 1993-1995, 1995-1996 y 1998-2010, donde se asentó definitivamente en el futbol del país. También fue DT del equipo entre 2016 y 2021. En su estadía como jugador obtuvo 8 títulos, siendo el más destacado la Copa de Campeones de la CONCACAF del 2003.