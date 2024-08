Maxi Araújo es uno de los futbolistas con mejor presente y mayor proyección en la actual plantilla de Toluca. Eso por eso que, de acuerdo a distintos reportes, algunos clubes de Europa y Sudamérica se han interesado en contar con los servicios del delantero uruguayo en este mismo mercado de fichajes.

Una de estas instituciones sería River Plate. Si bien oficialmente no se ha dado a conocer ninguna oferta formal del club argentino, los periodistas argentinos Gustavo Yarroch y Sara Sklate, entre otros, consignaron que los Millonarios tienen el deseo de sumar al futbolista de 24 años a su plantilla.

En medio de todas estas especulaciones, Maxi Araújo realizó una acción que fue entendida por muchos como un posible indicio de su salida de Toluca. El ex Puebla comenzó a seguir no solo a River Plate, sino a algunos de sus jugadores y otros ex futbolistas en redes sociales.

Maxi Araújo comenzó a seguir al club millonario en Instagram. (captura de pantalla)

Más allá de esto, cabe mencionar que el sudamericano posee contrato con los Choriceros hasta diciembre del 2026 y tiene una cláusula de salida tasada en 20 millones de dólares. En ese sentido, vale recordar que hace algunas semanas se habló de una posible salida a Tigres UANL por una cifra cercana a los 9 millones de dólares, por lo que los argentinos deberán hacer un importante esfuerzo económico para llegar a un acuerdo con los Diablos Rojos.

Los números de Maxi Araújo en Toluca

Desde su llegada a Toluca hace un año y medio, Maxi Araújo disputó 62 partidos (con un total de 4.346 minutos jugados), anotó diez goles y brindó nueve asistencias.

Maxi Araújo posee una cláusula de salida tasada en 20 millones de dólares. (Imago)

Vale destacar que el surgido en Montevideo Wanderers llegó al club escarlata desde Puebla a cambio de 6 millones de dólares por el 60% de su ficha.

